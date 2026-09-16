Haberler

KBÜ ve İTÜ’den atık pamuk liflerini hava filtresine fönüştürecek proje

KBÜ ve İTÜ’den atık pamuk liflerini hava filtresine fönüştürecek proje
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyeninin araştırmacı olarak yer aldığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli projede, atık pamuk liflerinden çevreci ve yüksek performanslı hava filtreleri üretilmesi hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyeninin araştırmacı olarak yer aldığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli projede, atık pamuk liflerinden çevreci ve yüksek performanslı hava filtreleri üretilmesi hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yasin Akgül, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenen "Selofil" projesinde araştırmacı olarak görev alıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Kılıç'ın yürütücülüğünü yaptığı projede, hava filtrasyonunda kullanılan polipropilen, polyester ve cam elyaf gibi malzemelere alternatif selüloz esaslı filtre yapılarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projede atık pamuk lifleri çeşitli işlemlerden geçirilerek dokusuz tekstil yüzeylerine dönüştürülecek. Farklı üretim yöntemleriyle elde edilen yapılar çeşitli katman düzenlerinde bir araya getirilerek havadaki aerosol parçacıklarını tutma performansları değerlendirilecek.

"Selofil: Selüloz Yapılı Yüksek Performans Hava Filtrelerinin Çevreci Yaklaşımlarla Üretimi ve Karakterizasyonu" başlıklı projede, atık pamuk liflerinin yeniden değerlendirilmesiyle çevreci filtre malzemeleri geliştirilmesi planlanıyor.

Çalışmanın öne çıkan yönleri arasında atık pamuğun katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi, selülozun farklı lif üretim yöntemleriyle işlenmesi ve tamamen selüloz esaslı filtre yapılarının geliştirilmesi bulunuyor. Üretilecek filtrelerin filtrasyon özelliklerinin yanı sıra biyobozunma ve kompostlanma davranışları da incelenecek.

Projenin, çevre dostu filtre malzemelerinin geliştirilmesine ve selüloz esaslı teknik tekstillerin farklı kullanım alanlarında değerlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Projede İTÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Ali Toptaş da araştırmacı olarak görev alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti! 15 ay önceki konuşmalarını bile unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti
Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar

Ne olacak bu takımın hali? 366 milyon euro 1 gol

Günlerdir haber alınamıyordu: 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Günler sonra fark ettiler! 63 yaşındaki adamın talihsiz sonu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Tırla çarpışan araç hurdaya döndü! Araçtaki herkes can verdi
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha
Kağıthane'de kadına taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi, iki tacizci serbest bırakıldı

Ortalığı karıştıran iddia! Çığlıkları duyan aile sokağa indi
Esenyurt’ta otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil iki yayaya çarptı! Biri kurtarılamadı
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi

Dünyaya nefes aldıracak gelişme! Cumhuriyetçiler bile saf değiştirdi
Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisinden kaçamadı
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık

Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık