Kayseri'den 'Tulpar' Elektrikli Araç TEKNOFEST 2025'te Finale Kaldı

Kayseri'de, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri, Manas Destanı'ndan etkilenerek geliştirdikleri ve "kanatlı at" anlamına gelen "Tulpar" ismini verdikleri elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST 2025'te özgün araç kategorisinde finale kaldı.

Otonom olan, sürücüyle de kullanabilen, saatte 60 kilometre hıza ulaşabilen ve 3 ileri vitesi bulunan elektrikli araç geliştiren ÇalıkRT takımının 24 öğrencisi, hem teknolojiyi öğreniyor hem de Türkiye'nin geleceği için yeni ürünler tasarlıyor.

Öğrenciler, dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı'ndaki savaşçıların sürdüğü, kanatlarıyla rüzgardan hızlı ilerlediği söylenilen efsanevi atlardan etkilenerek araca "Tulpar" adını verdi.

ÇalıkRT takımı, elektrikli araç projesiyle TEKNOFEST 2025'te özgün araç kategorisinde Türkiye genelinde seçilen ve 27'si üniversitelilerden oluşan 29 finalist takım arasına girmeyi başardı. Takım, TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor.

Takım danışmanı ve bilişim teknolojileri öğretmeni Yunus İlhan, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmayla 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileriyle elektrikli, otonom ve sürücüyle de kullanabilecek bir araç tasarladıklarını söyledi.

Öğrencilerin kariyeler planlarında elektrikli ve otonom araçlar olduğunu, okul idaresinin desteğiyle de projeye başladıklarını anlatan İlhan, şöyle konuştu:

"Aracımızın şasesini, öğrenciler de zaman zaman içinde olacağı için güvenliği ön plana tutarak çelikten yaptık. Kaportamız sacdan ama elektrikli bir araç olması ve kısa devre riskine karşı da belirli kesimlerde yalıtkan olarak ahşap kullandık. Aracımız yarışma için tasarlandığı için çok uzun bir menzili yok çünkü yarışma alanı küçük ve dar. Ayrıca hafiflik söz konusu. Bu nedenle aracımız yaklaşık 20-25 dakika sürüş yapabilen ve tekrar 15-20 dakikada şarj olabilen bir bataryaya sahip."

"Tulpar" ismi öğrencileri motive etti

Öğrencilerden Sümeyye Sude Elbistan, tasarladıkları araçla TEKNOFEST'te finale çıkmaya hak kazanan 29 takımdan biri olduklarını ve bu takımlardan sadece ikisinin lise öğrencilerinden oluştuğunu söyledi.

Donanım ve yazılım açısından takımlarının uygun bir kategoride mücadele ettiğini belirten Elbistan, "Takım arkadaşlarımla uyum içinde çalıştık ve ortaya güzel bir proje çıkardık. Manas Destanı'ndaki Türk atlarından yola çıkarak aracımızın ismini de 'Tulpar' koyduk. Bu da gerçekten bizi daha çok motive etti." diye konuştu.

Aracın otonom şekilde de ilerlediğini ifade eden Elbistan, projede yer almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Arda Yıldız da trafikte elektrikli ve otonom araçların arttığını, çağın gereklerine uygun bir proje hazırladıklarını söyledi.

"Tulpar" isminin Manas Destanı'ndaki kanatlı atlara verilen isim olduğunu belirten Yıldız, takımın logosunun da bu şekilde hazırlandığını kaydetti.

Yıldız, zorlu bir süreç olsa da takımının yarışmada önemli bir noktaya geldiğini ifade etti.