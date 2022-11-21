Kartuşsuz, Toner Tanklı Laser Yazıcı ile 5.000 sayfa baskı!

Hp'nin yeni kartuşsuz, toner tanklı lazer yazıcı serisinin bir modeli, hatta en üst modeli HP LaserJet Tank MFP 2602sdw modelini inceledik.

HP LaserJet Tank MFP 2602sdw inceleme!

HP LaserJet Tank Yazıcı serisinin MFP 2602sdw modelini inceledik ve sahip olduğu fonksiyonlar bakımından özellikle küçük işletme ve ofisler için oldukça kullanışlı bir yazıcı olduğunu deneyimledik. Nasıl mı?

Öncelikle bu yeni yazıcı serisi kartuşsuz bir teknolojiye sahip. Toner tanklı lazer yazıcı olarak piyasaya sunulan HP LaserJet Tank'ı satın aldığınızda 5.000 sayfaya kadar baskı için yeterli toneri içinde kullanıma hazır bir şekilde geliyor. Yazıcınızın içindeki toneri bittiğinde ise toner-kartuşları değiştirmek veya dolum merkezlerine götürmek için ekstra zaman gerektirmiyor. Yazıcı kullanıcısı sadece 15 saniyede toneri kolayca doldurabiliyor ve bu sayede zamandan tasarruf sağlıyor. Ayrıca HP'nin orijinal toner dolum kitleri çok uygun fiyata satılıyor ve yedek olarak satılan bu toner dolum kitlerinin baskı kapasiteleri de oldukça yüksek! Kısaca baskı maliyetinden de oldukça tasarruf sağlıyor.

Orijinal HP Toner Yedek Dolum Kitlerinin 2 farklı seçeneği bulunuyor;

2.500 sayfaya kadar baskıya yetecek toneriyle Orijinal HP 154A Laserjet Tank Toner Dolum Kiti ve

5.000 sayfaya kadar baskıya yetecek toneriyle Orijinal HP 154X Laserjet Tank Toner Dolum Kiti

Kısaca, Kartuşsuz, toner tanklı lazer baskı teknolojisi sunan HP LaserJet Tank Yazıcılar, küçük ve mikro ölçekli işletmelerin ve girişimcilerin yardımına koşarak uygun maliyetlerde sürdürülebilir bir şekilde, hızlı baskı alınmasını sağlıyor. HP LaserJet Tank, satın alındığında kutusundan toner dolu dahili tankıyla çıkıyor ve içindeki tonerle 5.000 sayfaya kadar baskı alınabiliyor; uzun süre toner yenileme gerekmeden rahatça kullanılabiliyor. Ayda 250 sayfa baskıya ihtiyaç duyduğunuz bir işiniz varsa 20 ay boyunca yani neredeyse iki yıl hiç toner almayacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca bu yazıcının farkı içindeki toneri bittiğinde anlaşılıyor çünkü, yeni toner ihtiyacınız olduğunda ödeyeceğiniz toner masrafı alışılagelmiş tonerlere göre çok daha uygun ve karşılanabilir seviyelerde kalıyor çünkü HP Toner Yedek Dolum Kitlerinin fiyatları klasik toner kartuşlarından çok çok daha uygun ve baskı kapasiteleri de oldukça yüksek diyebiliriz.

Ayrıca HP LaserJet Tank Yazıcı serisi mobil baskı işlemlerinin de yapılabildiği bir seri. HP Smart Uygulamasını telefonunuza indirdiğinizde mobil baskı özelliklerine sahip ve kullanımı çok kolay! Uygulama sizin için, baskı alma, tarama …vb. fonksiyonlar için işleirnizi kolaylaştıracak kısayollar oluşturuyor.

Sonuç olarak HP LaserJet Tank Yazıcınızın toneri bittiğinde satın alacağınız Toner Dolum kitlerinin alışılagelmiş tonerlere göre çok daha uygun fiyatta satılması ve baskı kapasitelerinin daha fazla olması, geleneksel yazıcılara kıyasla hem paradan, hem zamandan tasarruf yapmanızı sağlıyor. Hatta nekadar tasarruf sağlayabileceğinizi kendi ihtiyaçlarınızı girerek rakam olarak görebileceğiniz çok güzel bir de uygulama hazırlayıp WEB sitelerine eklemişler; HP Tasarruf Hesaplayıcısı'na HP LaserJet Tank WEB sitesinden ulaşabilir, baskı alma ihtiyaçlarınızı sisteme girerek, size özel olarak kullandığınız yazıcıya oranla ne kadar tasarruf edeceğinizi rahatlıkla görebilirsiniz.

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