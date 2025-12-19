Karabük Üniversitesi'nde "Yatay Mimari Politika Raporu" tanıtıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Yatay Mimari Politika Raporu" tanıtıldı.

KBÜ Safranbolu Kampüsü Taş Bina'da düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM'in 9. politika raporunu tanıttıklarını söyledi.

KAPGEM'in Türkiye'de son derece önemli bir merkez haline geldiğini belirten Kırışık, "KAPGEM'in 29. politika masasını kurduk. 150 civarında akademisyenimiz, bürokratımız, öğrencilerimiz, özellikle lisansüstü öğrencilerimiz bu politika masalarında düzenli olarak çalışıyor. Fikir ve düşünce üretiyor, çalışıyor, emek veriyor. Ülkemize çok önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz raporlar üretiyoruz. Türkiye'de hiç yapılmamış çalışmalar, politika raporları oluşturuyoruz. KAPGEM sürekli gelişiyor ve Türkiye'nin en önemli düşünce kuruluşu haline geliyor." dedi.

Kırışık, raporları hazırlayan hocalara ve öğrencilere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bugün de Yatay Mimari Politika Raporu ile karşınızdayız. Tabi yatay mimari denildiğinde genelde 'Yatay mimari nasıl olacak? Tarım arazileri mi kullanılacak? Acaba orman arazileri mi ortadan kaldırılacak?' gibi böyle bir endişe ortaya çıkıyor. Fakat bizim gözlemlediğimiz durum pek öyle değil. Türkiye yüzölçümüne baktığımızda 783 bin 562 kilometrekarelik bir alana sahibiz. Şimdi biz bu alan içerisinde dedik ki 'Her 3 kişiye 300 metrekarelik bir alan versek. Yani 200 metrekare bahçe, 100 metrekare konut yapılabilecek bir alan. Orada tek katlı yaparsa 100 metrekare, çift katlı yaparsa 200 metrekare, hadi en fazla üç kat çıkabilsin diyelim, Safranbolu evlerimizin özelliklerinden bir tanesi üç kat, 300 metrekarelik bir şey de olabilir. İşte böyle bir yerde üç kişi yaşayacak ve 200 metrekare bahçesi olacak şekilde Türkiye'nin tamamına yaysak Türkiye coğrafyasını ne kadar bir alan kaplıyor diye çalıştık. Hesapladık, Muş kadar bir alan kaplıyor. Muş Türkiye'nin yüzde 1,1'i. O kadar küçük bir alan."

Türkiye'nin hane halkı büyüklüğünün 3,11 olduğunu ifade eden Kırışık, "Şu andaki apartman usulü yapılaşmayı acaba yataya yaysak ne kadar bir alana ihtiyacımız olur? Hani bahçe falan vermiyoruz, sadece şu an apartman usulü, o zaman da Iğdır'a yakın bir alan kaplıyor. Iğdır da Türkiye yüzölçümünün yüzde 0,46'sı. Her kişiye insanca yaşayabileceği, bahçesinde kentsel tarım faaliyetleri yapabileceği, meyve ağaçlarını ve farklı ürünleri yetiştirebileceği, insanca yaşayabileceği, toprakla buluşabileceği, tarımı ve hayvancılığı destekleyecek bir sistem, bir mekanizma aslında ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Kırışık, insanca bir yaşamın yatay mimari ile mümkün olduğunu anlatarak, yatay mimarinin bahçeli müstakil yapılaşma olduğunu kaydetti.

Dünyada yatay mimarinin gelişmişlik ölçütü olarak anlaşıldığını vurgulayan Kırışık, şöyle konuştu:

"Mesela dünyada nüfusunun en fazla oranlamasına göre baktığımızda birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun yüzde 83'ü müstakil bahçeli evlerde yaşıyor. İngiltere'de nüfusunun yüzde 79'u bu şekilde müstakil bahçeli binalarda yaşıyor. Yatay mimari bir gelişmişlik ölçütü dünyada. Biz de bu gelişmişlik ölçütüne göre insanımızı hayatın temel problemlerinden uzaklaşabileceği, insanca yaşayabileceği, daha çok üretebileceği ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler geliştirebileceği, mahalle kültürünü yaşayabileceği bir ortama, bir mimariye getirmek arzusundayız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da yatay mimari talimatı olmuştu bütün kurum ve kuruluşlar nezdinde. Bu anlamda biz bu çağrıyı, daveti son derece önemsiyoruz. Ülkemizin yatay mimariye geçmesi konusunda destek olacak politika raporumuzu kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyuruyoruz."

KAPGEM Kentleşme Politikaları Masası Başkanı KBÜ Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay'ın sunumunun ardından sona eren toplantıya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katıldı.