Haberler

Kamu ve özel sektör dijital dönüşüm için Bilişim Vadisi’nde buluşuyor

Kamu ve özel sektör dijital dönüşüm için Bilişim Vadisi’nde buluşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, kamu ve özel sektörü bir araya getirecek dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Bilişim Vadisi ve EFF Organizasyon iş birliğiyle düzenlenecek olan "Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı", 14 Ekim 2026 tarihinde kapılarını açacak.

Türkiye’nin dijital dönüşüm vizyonunu ve "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerini masaya yatıracak olan "Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı", kamu ve özel sektörden 750’nin üzerinde üst düzey yöneticiyi tek bir çatı altında buluşturacak. 

Alanında uzman 35’ten fazla konuşmacının yer alacağı oturumlarda; Yapay Zeka, Siber Güvenlik, 5G ve Akıllı Şehirler gibi geleceğin teknolojileri derinlemesine tartışılacak. 

Konferans kapsamında kurulacak fuar alanında ise 30’un üzerinde teknoloji üreticisi firma en yenilikçi çözümlerini tanıtırken, gün boyu sürecek özel B2B networking etkinlikleriyle kamu kurumları ve teknoloji sağlayıcıları arasında stratejik iş birliklerinin kapısı aralanacak. 

Detaylı program, konuşmacı listesi ve kayıt için: Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri

    İletişim & erken indirim: info@effuture.com

    Kaynak: Haberler.com
    Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

    Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile taciz dayağına ilk yorum
    Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

    Erhan Çelik'in doktor eşi hayatını kaybetti
    Haberler.com
    2000

    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

    24 günde 9 kilo verdi! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı

    24 günde 9 kilo verdi! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı
    Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı

    Antrenman saatini duyunca verdiği cevap olay oldu
    Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

    Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
    Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor

    Taciz iddiası sonrası dövülmüştü! CHP'li vekil aforoz ediliyor
    Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

    Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
    Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

    Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
    UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

    Öcalan sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır