Kamu ve özel sektör dijital dönüşüm için Bilişim Vadisi’nde buluşuyor

Türkiye’nin dijital dönüşüm vizyonunu ve "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerini masaya yatıracak olan "Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı", kamu ve özel sektörden 750’nin üzerinde üst düzey yöneticiyi tek bir çatı altında buluşturacak.

Alanında uzman 35’ten fazla konuşmacının yer alacağı oturumlarda; Yapay Zeka, Siber Güvenlik, 5G ve Akıllı Şehirler gibi geleceğin teknolojileri derinlemesine tartışılacak.

Konferans kapsamında kurulacak fuar alanında ise 30’un üzerinde teknoloji üreticisi firma en yenilikçi çözümlerini tanıtırken, gün boyu sürecek özel B2B networking etkinlikleriyle kamu kurumları ve teknoloji sağlayıcıları arasında stratejik iş birliklerinin kapısı aralanacak.

Detaylı program, konuşmacı listesi ve kayıt için: Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri

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Kaynak: Haberler.com