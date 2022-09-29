Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'na geri sayım başladı!

Dördüncü Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde gerçekleşecek. Alanında uzman kişilerin katılacağı konferansta Kamu Kurumlarında Dijital Dönüşüm, Milli Teknoloji Hamlesi, Büyük Veri, Siber Güvenlik, Dijital Çağ'da Yönetişim ve Dijital Etik gibi konular görüşülecek.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde6 Ekim'de gerçekleşecek. Türkiye'nin en büyük kamu ve özel sektör teknoloji buluşması olarak gösterilen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansın'a, 500+ katılımcı hedefi bulunuyor.

UZMAN KİŞİLER DİJİTAL TEKNOLOJİYİ KONUŞACAK

40 üzeri alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak dahil olduğu ve konu olarak, Kamu Kurumlarında Dijital Dönüşüm, Milli Teknoloji Hamlesi, 5G, IoT Teknolojisi ve Stratejileri, Blockchain,BüyükVeri,SiberGüvenlik,KVKK,AkıllıŞehirler&AkıllıÇevre,Artırılmış Gerçeklik&YapayZeka,Metaverse,DijitalÇağ'daYönetişim,DijitalEtikgibikonular görüşülecek. AWS, Havelsan, Honeywell, HPE, Austriacard, HMC Digital, Arthur D Little, EAE Elektrik gibi çeşitli sponsorların destek vereceği etkinlikte 30+ sergi alanı, birebir görüşmeler ve farklı ağ geliştirme olanaklarıyla gün boyu katılımcılarına etkileşim olanakları sunacak. Etkinlik hakkında daha fazla detay için www.gictc.com.tr adresini inceleyebilirsiniz.