Kaçak elektrik taraması yapan dronu tüfekle vurup düşürdüler

Dicle Elektrik'in Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı kırsal bölgelerde gerçekleştirdiği kaçak elektrik tarama faaliyeti sırasında bir dron, uzun namlulu silahla vurularak düşürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınarak, hukuki süreç başlatıldı.

DENETİM SIRASINDA SİLAHLI SALDIRI

Şırnak'ın İdil ilçesinde sabah erken saatlerde jandarmanın desteği ile dronla kaçak elektrik kullanımına yönelik tarama faaliyetlerine başlandı. Denetim çalışmaları güvenlik güçlerinin gözetiminde sorunsuz şekilde devam ederken, Özbek köyü kırsalında dronla yapılan denetim sırasında bir saldırı meydana geldi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayda, kaçak tarama dronuna bir şahıs tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu dron zarar görürken, jandarma ekipleri hızla harekete geçerek şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı.

"BU TÜR TEHDİTLERE KARŞI DURUŞUMUZ NETTİR"

Konuya ilişkin hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini belirten Dicle Elektrik yetkilileri, "Bu saldırı sadece bizim teknolojik ekipmanımıza değil, aynı zamanda kamu kaynaklarına, kamu hizmetine ve hukukun üstünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Bu tür tehditlere karşı duruşumuz nettir. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için tüm hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

Yetkililer, kaçak elektrik kullanımını tespit etmeye yönelik insansız hava araçlarının, hem kamu kaynaklarının korunması hem de adil enerji paylaşımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Kaçakla mücadelede caydırıcılığı artırmak amacıyla dron destekli denetimlerimiz devam edecek. Hiçbir baskı, tehdit ya da saldırı bu kararlılığımızı değiştirmeyecek" ifadelerine yer verildi.