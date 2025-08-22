Kaçak elektrik taraması yapan dronu tüfekle vurup düşürdüler

Kaçak elektrik taraması yapan dronu tüfekle vurup düşürdüler
Kaçak elektrik taraması yapan dronu tüfekle vurup düşürdüler
Şırnak'ta kaçak elektrik arama faaliyeti gerçekleştiren Dicle Elektrik'e ait bir dron, uzun namlulu silahla vurularak düşürüldü. Yere düşerek hurdaya dönen dronun vurulma anı da kameralara saniye saniye yansıdı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili şirket yetkililerinden açıklama geldi.

Dicle Elektrik'in Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı kırsal bölgelerde gerçekleştirdiği kaçak elektrik tarama faaliyeti sırasında bir dron, uzun namlulu silahla vurularak düşürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınarak, hukuki süreç başlatıldı.

DENETİM SIRASINDA SİLAHLI SALDIRI

Şırnak'ın İdil ilçesinde sabah erken saatlerde jandarmanın desteği ile dronla kaçak elektrik kullanımına yönelik tarama faaliyetlerine başlandı. Denetim çalışmaları güvenlik güçlerinin gözetiminde sorunsuz şekilde devam ederken, Özbek köyü kırsalında dronla yapılan denetim sırasında bir saldırı meydana geldi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayda, kaçak tarama dronuna bir şahıs tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu dron zarar görürken, jandarma ekipleri hızla harekete geçerek şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçak elektrik taraması yapan dronu tüfekle vurup düşürdüler

"BU TÜR TEHDİTLERE KARŞI DURUŞUMUZ NETTİR"

Konuya ilişkin hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini belirten Dicle Elektrik yetkilileri, "Bu saldırı sadece bizim teknolojik ekipmanımıza değil, aynı zamanda kamu kaynaklarına, kamu hizmetine ve hukukun üstünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Bu tür tehditlere karşı duruşumuz nettir. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için tüm hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

Yetkililer, kaçak elektrik kullanımını tespit etmeye yönelik insansız hava araçlarının, hem kamu kaynaklarının korunması hem de adil enerji paylaşımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Kaçakla mücadelede caydırıcılığı artırmak amacıyla dron destekli denetimlerimiz devam edecek. Hiçbir baskı, tehdit ya da saldırı bu kararlılığımızı değiştirmeyecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Teknoloji
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımehmet:

uzun namlulu silah diyor sadece göz altınamı alınmış. len biz av tüfeği ile yakalansak ömür boyu hapse mahkum ediliriz bunlar neden bu kadar şımartılıyor arkadaş.

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut güneş:

ıyı yapmişlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtilla İlhami:

Adamlara Devlet bile söz geçiremiyor. Devlet sadece kendisinden korkan, vergisini verip düzgün vatandaş olanın tepesine çöküyor.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Evimiz yıkılmasın sokakta kalırız diyen vatandaşa uyguladığınız tarifeyi uygulayabilir misiniz yoksa sıkar mı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
