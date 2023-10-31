Psikoterapide bedensel yaklaşımların kullanımında önde gelen bir isim olan Dr. Leslie Ellis ile birlikte yaratılan Kabus Yakıtı, dinleyicileri kontrol edilebilir rüya yoluyla kendi rüyalarının kahramanı olmaya davet ediyor.

Temalı bir Rüya Kuluçkası Ses Deneyimi olan Kabus Yakıtı ile Diablo dünyasını rüyalarına taşı. Psikoterapide bedensel yaklaşımların kullanımında önde gelen bir isim olan Dr. Leslie Ellis ile birlikte yaratılan bu uzun formlu ses deneyimi, dinleyicileri kontrol edilebilir rüya yoluyla kendi rüyalarının kahramanı olmaya davet ediyor ve uykunun kontrolünü ele almak için gerekli araçları sağlıyor.

Bu ses deneyimi, bütünüyle uyurken dinlenmek üzere tasarlanmıştır ve toplamda yaklaşık 8 saat sürmekte.

Ses, 15-20 dakika süren bir Rüya Kuluçkası dönemi ile başlar ve belirli niyetler için rehberli bir giriş olması amaçlanmıştır.

Buradan Geçiş Döngüsüne geçerek 4-5 saat boyunca Diablo'nun doğası ve Diablo IV'ten ses manzaraları ile dinleyiciyi uykuya yatırır.

Sonraki 2-3 saat içinde kontrol edilebilir rüya görmeyi teşvik etmek için sesli sinyallerin duyulacağı REM uykusu gerçekleşir.

Sesin son 3-5 dakikasında Nazik Hatırlatma ile uyanma sürecini başlatır.

Spotify ve YouTube'da Kabus Yakıtına göz atabilirsin. Diablo IV ile ilgili her şey için resmi web sitesini ziyaret edebilir ve Gamespress'e göz atabilirsiniz.

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Minimum sistem gereksinimleri

Depolama alanı: En az 45 GB boş bellek

RAM: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit sürüm

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8100

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280

DirectX: Sürüm 12

Geniş bant internet

Düşük grafik ayarları

Önerilen sistem gereksinimleri

Depolama alanı: En az 90 GB boş bellek

RAM: 16 GB

DirectX: Sürüm 12

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit sürüm

Ekran kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon RX 470

İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X

Geniş bant internet

1080 p çözünürlük, 60 fps

Orta grafik ayarları

Yüksek sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit sürüm

DirectX: Sürüm 12

Yüksek grafik ayarları

RAM: 16 GB

Depolama alanı: En az 90 GB boş bellek

Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 XT veya NVIDIA GeForce RTX 2060

İşlemci: AMD Ryzen 2700X ya da Intel Core i7-8700K

Geniş bant internet

Ultra 4K sistem gereksinimleri

RAM: 32 GB

Geniş bant internet

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit sürüm

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X ya da Intel Core i7-8700K

Depolama: En az 90 GB, SSD

Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800 XT veya NVIDIA GeForce RTX 3080 / DLSS 3 için NVIDIA GeForce RTX 40 serisi ekran kartı

DirectX: Sürüm 12

Ultra grafik ayarları

4k çözünürlük, 60 fps