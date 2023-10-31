Kabus Yakıtı ile Diablo dünyasını rüyalarına taşı
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Psikoterapide bedensel yaklaşımların kullanımında önde gelen bir isim olan Dr. Leslie Ellis ile birlikte yaratılan Kabus Yakıtı, dinleyicileri kontrol edilebilir rüya yoluyla kendi rüyalarının kahramanı olmaya davet ediyor.
Temalı bir Rüya Kuluçkası Ses Deneyimi olan Kabus Yakıtı ile Diablo dünyasını rüyalarına taşı. Psikoterapide bedensel yaklaşımların kullanımında önde gelen bir isim olan Dr. Leslie Ellis ile birlikte yaratılan bu uzun formlu ses deneyimi, dinleyicileri kontrol edilebilir rüya yoluyla kendi rüyalarının kahramanı olmaya davet ediyor ve uykunun kontrolünü ele almak için gerekli araçları sağlıyor.
Bu ses deneyimi, bütünüyle uyurken dinlenmek üzere tasarlanmıştır ve toplamda yaklaşık 8 saat sürmekte.
Ses, 15-20 dakika süren bir Rüya Kuluçkası dönemi ile başlar ve belirli niyetler için rehberli bir giriş olması amaçlanmıştır.
Buradan Geçiş Döngüsüne geçerek 4-5 saat boyunca Diablo'nun doğası ve Diablo IV'ten ses manzaraları ile dinleyiciyi uykuya yatırır.
Sonraki 2-3 saat içinde kontrol edilebilir rüya görmeyi teşvik etmek için sesli sinyallerin duyulacağı REM uykusu gerçekleşir.
Sesin son 3-5 dakikasında Nazik Hatırlatma ile uyanma sürecini başlatır.
Spotify ve YouTube'da Kabus Yakıtına göz atabilirsin. Diablo IV ile ilgili her şey için resmi web sitesini ziyaret edebilir ve Gamespress'e göz atabilirsiniz.
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Minimum sistem gereksinimleri
Depolama alanı: En az 45 GB boş bellek
RAM: 8 GB
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit sürüm
İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8100
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280
DirectX: Sürüm 12
Geniş bant internet
Düşük grafik ayarları
Önerilen sistem gereksinimleri
Depolama alanı: En az 90 GB boş bellek
RAM: 16 GB
DirectX: Sürüm 12
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit sürüm
Ekran kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon RX 470
İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X
Geniş bant internet
1080 p çözünürlük, 60 fps
Orta grafik ayarları
Yüksek sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit sürüm
DirectX: Sürüm 12
Yüksek grafik ayarları
RAM: 16 GB
Depolama alanı: En az 90 GB boş bellek
Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 XT veya NVIDIA GeForce RTX 2060
İşlemci: AMD Ryzen 2700X ya da Intel Core i7-8700K
Geniş bant internet
Ultra 4K sistem gereksinimleri
RAM: 32 GB
Geniş bant internet
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit sürüm
İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X ya da Intel Core i7-8700K
Depolama: En az 90 GB, SSD
Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800 XT veya NVIDIA GeForce RTX 3080 / DLSS 3 için NVIDIA GeForce RTX 40 serisi ekran kartı
DirectX: Sürüm 12
Ultra grafik ayarları
4k çözünürlük, 60 fps