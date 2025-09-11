Kablosuz Haberleşme Yarışması 2025'te İstanbul'da Gerçekleşecek

TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen Kablosuz Haberleşme Yarışması finalleri, 17-19 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. ULAK Haberleşme yürütücülüğünde organize edilen yarışma, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sunmayı amaçlarken, genç mühendis adaylarını ileri iletişim teknolojileriyle buluşturmayı hedefliyor.

Artan veri ihtiyacı, gelişen uygulamalar ve güvenli haberleşme gerekliliği, 5G ve ötesi teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesini stratejik bir öncelik haline getirdi. Bu doğrultuda düzenlenen Kablosuz Haberleşme Yarışması, teknik rekabetin ötesine geçerek haberleşme alanındaki bilgi birikiminin artırılmasına, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine ve nitelikli insan kaynağının desteklenmesine odaklanıyor. Aynı zamanda yarışma, genç mühendislerle sektör uzmanlarını aynı platformda buluşturarak bilgi paylaşımını teşvik ediyor ve bilimsel ilerlemeye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yarışmanın final etabında, takımlar yazılım tabanlı radyo cihazları aracılığıyla lisanssız spektrumda veri iletimi gerçekleştirerek, geliştirdikleri haberleşme algoritmalarını sahada test edecek. Katılımcılar, jammer (karıştırıcı) sinyallerin bulunduğu bir ortamda kesintisiz, hızlı ve güvenli veri aktarımı sağlayabilmek için tasarladıkları sistemleri jüriye sunacak. Değerlendirme kriterleri arasında veri iletim başarısı, veri hızı, adaptif frekans kullanımı, modülasyon ve kanal kodlama teknikleri, veri güvenliği, hata kontrol mekanizmaları ve kullanıcı arayüzü geliştirme adımları yer alıyor. Yarışmacılardan, 5G ve ötesi teknolojilerle uyumlu, yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirmeleri bekleniyor.

Kablosuz Haberleşme Yarışması, genç mühendis adaylarının teorik bilgilerini pratik uygulamalarla birleştirmelerine olanak sağlarken, aynı zamanda sektör profesyonelleriyle birebir iletişim kurma imkanı sunuyor. Böylece Türkiye'nin iletişim altyapısını şekillendirecek yetkin insan kaynağına katkı sunulması hedefleniyor.

Yarışmada birinciliği elde eden ekip, 150 bin TL para ödülünün yanı sıra 12 bin TL danışman ödülü kazanacak. İkinci olan takım 120 bin TL ve 10 bin TL danışman ödülünün sahibi olurken, üçüncülüğü elde eden ekip ise 100 bin TL'lik ödüle ek olarak 9 bin TL danışman desteği ile ödüllendirilecek. Ayrıca, finalistler arasından ekip çalışması ve birlikteliği en iyi şekilde sergileyen takıma 'En İyi Takım Ruhu Ödülü' takdim edilecek.

ULAK Haberleşme öncülüğünde gerçekleştirilen bu yarışma, TEKNOFEST'in önemli teknoloji yarışmalarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltma, yerli üretim kapasitesini artırma ve küresel ölçekte rekabet gücünü yükseltme vizyonuna doğrudan katkı sunan yarışma, gençlerin enerjisini milli vizyona dönüştürmeyi hedefliyor.

17-19 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan finaller, Türkiye'nin iletişim teknolojilerindeki geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerine sahne olacak.