Jüpiter'in Uydusundaki Su, Yüzeye Çok Yakın'

Grönland'ı inceleyen Amerikalı bilim insanları, Jüpiter'in uydu Su Europa'yla ilgili çok önemli bir keşfe imza attı. Jüpiter'in uydu Su Europa'yla ilgili çok önemli bir açıklama yapıldı.

Bilim insanlarının Güneş Sistemi'nde Dünya dışında hayatın olabileceği yer diye gösterdiği Europa'da "sıvı suların olduğu okyanuslar" var.

Nature Communications dergisinde yayınlanan açıklamaya göre, bu parça parça okyanuslar yerin 25-30 kilometre altında yer alıyor. İyi haber şu: Bu, bugüne kadar düşünülenden çok daha yakın bir yer demek…

Bu ilginç keşif, aslında Grönland'daki buzulları incelerken ortaya çıktı.

Stanford Üniversitesi'nden Dustin Schröder şöyle konuştu:

GRÖNLAND SAYESİNDE...

"Grönland'daki buzullarda bulunan M-şeklinde çıkıntılara bakarken, benzerlerinin Europa'da olduğunu fark ettik."

NASA'nın Galileo aracı, Europa'daki bu çıkıntıları 1990'larda görüntülemiş ve fotoğrafları Dünya'ya servis etmişti. Ancak bu şekillerin nasıl oluştuğu konusunda bir bilgiye ulaşılamamıştı.

Grönland'ı inceleyen bilim insanları, bu çıkıntıların yerin hemen altında su ceplerinin oluştuğu bir dönemde donarak oluştuğunu tespit etti.

Aynı üniversiteden Riley Culberg de "Buluşumuz heyecan verici. Çünkü bilim insanları 20 yıldır Europa'daki şekillerin nasıl oluştuğunu merak ediyordu. Grönland'daki oluşum, bize Europa'daki oluşum ve sıvı suyun varlığı hakkında bilgi veriyor" diye konuştu.

NASA'nın Europa Clipper görevi 2024 yılında yola çıkacak ve Jüpiter'in uydusuna 2030'da ulaşacak.

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Space Mag Türkiye / Teknoloji