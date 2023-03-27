Japonya'dan açıklama: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Nükleer silah ve balistik füzeler ile ilgili çalışma yürüttüğü bilinen Kuzey Kore, yeni bir deneme ile gündeme geldi. Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore tarafından iki adet balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

Kuzey Kore, Japonya'ya yakın bir bölgeye balistik füze fırlattı

Kuzey Kore saat TSİ 02.00'de, ülkenin batı kıyısı yakınlarından kuzeydoğu tarafına iki balistik füze fırlattı. Konu hakkında açıklama yapan Japonya Savunma Bakanlığı, ayrıntıları analiz ettiklerini açıkladı.

Fırlatılan füzelerin Japonya'nın Kore Yarımadası'nın doğu kıyısına yakın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışında kaldığı tahmin ediliyor. Ayrıca, balistik füzenin düzensiz bir yörüngede uçmuş olma ihtimali değerlendiriliyor.

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Konu hakkında açıklama yapan bakanlık yetkilileri, "Birinci balistik füze, 7.47 (Tokyo saati ile) civarında fırlatıldı ve yaklaşık 50 km maksimum irtifada 350 km mesafe kat etti. İkinci balistik füze ise 7.57 civarında fırlatıldı ve yaklaşık 50 km maksimum irtifada 350 km mesafe kat etti. Hükümetimiz, olayın yaşandığı bölgeye yakın uçaklara ve gemilere bilgi verdi, ancak şu anda hasar raporları ile ilgili herhangi bir bilgi doğrulanamadı." ifadelerine yer verdi.

Başbakanlık bünyesinde kurulan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nde kurulan Kuzey Kore Durumu Başbakanlık Ofisi'nin, ilgili bakanlık ve kurumlardan bilgi topladığı açıklandı. Acil durum müdahale ekibinin de toplandığını belirten yetkililer, durum değerlendirmesi ve olası müdahale senaryolarının tartışıldığını duyurdu.