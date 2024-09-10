İzmir Körfezi'ndeki Kötü Koku ve Balık Ölümlerinin Kaynağı Araştırılıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Suzer, İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümlerinin kaynağını belirlemek için düzenledikleri ikinci deniz seferinde Karşıyaka bölgesinde yoğunlaştıklarını söyledi.

Kentte 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Üniversitenin araştırma gemisi Koca Piri Reis ile körfeze açılarak 11 noktadan numune alan DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsünden bilim insanları, körfezde ikinci seferlerini gerçekleştirdi.

Çalışmada Karşıyaka, Bostanlı, Bayraklı ve liman çevresindeki istasyonların yanı sıra atık suyun deşarj edildiği, körfezin iç kısmında yer alan 5 farklı noktadan da numune alındı.

Çalışmalar kapsamında numune alınan nokta sayısı 16 oldu.

"Oksijen düşüklüğü devam ediyor"

Körfezdeki çalışmalara katılan Prof. Dr. Esin Suzer, AA muhabirine, İzmir Körfezi'nde yaşanan alg patlamasının, toksik maddeler üreterek oksijensiz bir ortam oluşturduğunu ifade etti.

Yoğunlaşarak su yüzeyini kaplayan alglerin ölümlerinin ardından parçalanan organik maddelerin, denizdeki oksijen seviyesini azalttığını dile getiren Suzer, bunun deniz suyundaki sıcaklık artışıyla birleştiğinde oksijenin daha da azalmasına ve balık ölümlerine neden olduğunu vurguladı.

Suzer, körfezde ikinci bir araştırma seferi yaptıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"İkinci seferimizde belirlediğimiz noktalardan örnekler aldık. Önceki sefere benzer çalışmalar yürüttük. Besin elementleri, azot, fosfor ölçümleri, oksijen ve klorofil tayinleri hepsi aynen yapıldı. Sedimente, suda örnekleme yapıldı. Partikül, organik karbon ölçümlerine yoğunlaştık. Ayrıca Bayraklı'daki dere ağızlarından örneklemeler yapmaya çalıştık. Bostanlı ve Karşıyaka'da yoğunlaştık. Oksijen düşüklüğü devam ediyor. Sudaki renklenmeler biraz farklılaştı. Biraz daha beyazımsı, jelimsi bir yapıya dönüştü. Onların nedenini ve kaynağını bulmaya çalışıyoruz. Dün Bostanlı ve Karşıyaka'da balık ölümleri vardı, o yüzden oradaki istasyonlara yoğunlaştık. Eğer su tabakası yer değiştirirse Bostanlı ve Karşıyaka'yı da etkileyebilir demiştim, hakikaten de etkiledi."

Çalışmalarının bu yönde devam edeceğini aktaran Prof. Dr. Esin Suzer, yarın da gemiyle örnekleme çalışmaları yapacaklarını sözlerine ekledi.

İzmir Körfezi'nin Bayraklı ilçesi Turan mevkisinde 20 Ağustos'ta sahile ölü balıklar vurmuş, ardından kötü koku sorunu baş göstermişti. Her iki duruma, Bayraklı'nın yanı sıra Karşıyaka sahilinde de rastlanmıştı.

İnceleme başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölgeden ve körfez açıklarından deniz suyu numuneleri almış, ilk değerlendirmelerin ardından balık ölümlerinin, sudaki kirlilik ve buna bağlı olarak oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı açıklanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için oluşturulan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı, geçen hafta Bakan Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleşmişti.