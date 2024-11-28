İzmir'in Damlacık Semti, Dijital Eğitim Merkezine Dönüşüyor

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi öneme sahip Damlacık semti, üzerindeki tescilli yapılarıyla kentte başlatılan dijital eğitim seferberliğine ev sahipliği yapacak.

Agora, Kadifekale ve Kemeraltı Çarşısı gibi tarihi ve turistik merkezlere komşu olan Damlacık semti, Osmanlı döneminde kentin önemli Müslüman mahallelerinden biri olarak biliniyor.

Birçok kültürel mirasa ev sahipliği yapan ve 3'üncü derece arkeolojik SİT alanı ilan edilen semtteki 5 bin metrekare alan, Konak Tüneli'nin yapım süreciyle 2011'de kamulaştırılarak valiliğe tahsis edildi.

Valilik öncülüğünde bu alandaki 11 tescilli binanın restorasyonu için çalışmalar sürerken, tarihi yapıların dijital eğitime ev sahipliği yapması kararı verildi.

Projede gelinen son noktayla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Vali Süleyman Elban, görev aldığı tüm illerde eğitim dünyasında kodlama ve bilişim alanlarına yönelik farkındalığı artırmaya odaklandığına dikkati çekti.

İzmir'de göreve başlaması sonrası branş ayırmaksızın tüm öğretmenlere eğitim verdiklerini ifade eden Elban, "Bu eğitimler hem öğretmenlerin günlük işlerinde lazım olacak hem de dersin sıkıcı olmaması ve motivasyonun yüksek olmasını sağlayacak. Bu eğitimlerle öğrencilerin diğer dersleri de gelişiyor. Bu yıl 3 bin 500 civarında öğretmenimiz kente geldi ve onlarla birlikte öğretmenlerimizin tamamı kod okur yazar haline geldi." dedi.

Elban, çocuk ve gençlerin kodlama eğitimi almasının ülkenin geleceği için önemine işaret ederek, bu eğitimden geçen öğrencilerin ders başarılarının da arttığını gözlemlediklerine işaret etti.

2025 yılının ilk aylarında anasınıfından 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilere kodlama eğitimi vereceklerini dile getiren Elban, "Bu hedef bizim için yeterli değil. Bu eğitimleri fırsat eşitliği anlamında her yavrumuza vererek onları dijital okur yazar yapmak istiyoruz. Bu aşama bittikten sonra da istekli ve yetenekli olanlara daha üst düzey bir eğitim vereceğiz. Dolayısıyla artık bu işi kullanarak mesleğini sürdürmek isteyenlere de yol açacağız." ifadelerini kullandı.

"İzmir'i bir teknoloji şehri yapmak istiyoruz"

Kodlama ve bilişim alanında farkındalığı olan bir nesil yetiştirmek istediklerini aktaran Elban, "İzmir'i bir teknoloji şehri yapmak istiyoruz. Çocuklarımızla birlikte kentte teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak ve altyapısını oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Elban, bu hedefler doğrultusunda geçmişte farklı amaç için kullanılması planlanan Damlacık semtinde kamulaştırılan alanla ilgili konsept değişikliğine gidildiğini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle tarihi binaların bulunduğu alanı dijital merkez haline getirme yönünde adım attıklarını vurgulayan Elban, şunları kaydetti:

"Oradaki her tescilli bina dijitalleşmeyle ilgili yeni bir alan olacak. Proje geliştirme, robotik, grafik ve eğitim binaları olacak. Kodlama eğitimi alan ve ileri düzeye gelen çocuklar, bu dijital merkeze gelecek. Buranın ihalesi oldu, fazla bir işi kalmadı, kısa süre içerisinde çocuklara orayı vereceğiz. Mahalle bizim için doğru bir mahalle ve oradaki çocukların gelişimine de ciddi katkı olur. Merkezdeki çocukların yazılım, grafik, animasyon, oyun tarafı gelişecek. 2024-2025 okul sezonu bitmeden çocukları merkeze alacağız."