İzleyecek dizi bulamayanlar buraya: Netflix, Top10 listesini açıkladı!
Teknoloji Haberleri
Netflix geçtiğimiz günlerde 22-28 Ağustos arası en çok izlenen dizileri paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizileri ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.
Netflix, en çok izlenen dizileri paylaştı!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 29 Ağustos- 4 Eylül arası en çok izlenenleri paylaştı.
Disney+ vs Netflix! Hangisi daha iyi? Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 36 milyon 580 bin izlenme saatiyle Echoes'un 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz hafta da sahip olduğu yüksek izlenme saatleri sayesinde platformun en çok izlenenleri arasına girmeyi başarmıştı. Listenin 2. sırasında ise 35 milyon 370 bin izlenme saatiyle bu hafta ilk kez gördüğümüz Devil in Ohio bulunuyor. Hemen ardından 33 milyon 320 bin izlenme saatiyle The Sandman'in 1. sezonu yer alıyor. Platform tarihinin en yüksek bütçeli orijinal yapımı olduğu için büyük ses getiren yapım 1 aydır Top10 listesine üst sıradan dahil olmayı başarıyor. Dördüncü sırada 31 milyon 140 bin izlenme saatiyle Partner Track'in 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım da ilk olarak geçtiğimiz hafta 16 milyon 660 bin izlenme saatiyle 7. sıradan yerleşmişti. Yani popülerliği giderek artıyor. Hemen arkasında ise yalnızca Netflix değil, tüm dijital platformların en çok izlenme rekorunu elinde tutan ve bu hafta da 20 milyon 280 bin izlenme saatiyle listeye dahil olan Stranger Things'in 4. sezonu yer alıyor. 15 haftadır Top10 içerisinde olduğunu belirtelim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
# TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat) 1 Echoes 3 36 milyon 580 bin 2 Devil in Ohio 1 35 milyon 370 bin 3 The Sandman: 1. sezon 5 33 milyon 320 bin 4 Partner Track: 1. sezon 2 31 milyon 140 bin 5 Stranger Things 4 15 20 milyon 280 bin 6 I AM A KILLER: 3. sezon 1 17 milyon 920 bin 7 Manifest: 1. sezon 18 16 milyon 410 bin 8 Never Have I Ever: 3. sezon 4 14 milyon 820 bin 9 Selling The OC: 1. sezon 2 13 milyon 670 bin 10 Manifest: 3. sezon 7 11 milyon 930 bin
Teknoloji Haberler
Disney+ vs Netflix! Hangisi daha iyi?
Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 36 milyon 580 bin izlenme saatiyle Echoes'un 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz hafta da sahip olduğu yüksek izlenme saatleri sayesinde platformun en çok izlenenleri arasına girmeyi başarmıştı.
Listenin 2. sırasında ise 35 milyon 370 bin izlenme saatiyle bu hafta ilk kez gördüğümüz Devil in Ohio bulunuyor. Hemen ardından 33 milyon 320 bin izlenme saatiyle The Sandman'in 1. sezonu yer alıyor. Platform tarihinin en yüksek bütçeli orijinal yapımı olduğu için büyük ses getiren yapım 1 aydır Top10 listesine üst sıradan dahil olmayı başarıyor.
Dördüncü sırada 31 milyon 140 bin izlenme saatiyle Partner Track'in 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım da ilk olarak geçtiğimiz hafta 16 milyon 660 bin izlenme saatiyle 7. sıradan yerleşmişti. Yani popülerliği giderek artıyor.
Hemen arkasında ise yalnızca Netflix değil, tüm dijital platformların en çok izlenme rekorunu elinde tutan ve bu hafta da 20 milyon 280 bin izlenme saatiyle listeye dahil olan Stranger Things'in 4. sezonu yer alıyor. 15 haftadır Top10 içerisinde olduğunu belirtelim.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!