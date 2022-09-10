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İzleyecek dizi bulamayanlar buraya: Netflix, Top10 listesini açıkladı!

Teknoloji Haberleri

İzleyecek dizi bulamayanlar buraya: Netflix, Top10 listesini açıkladı!

Netflix geçtiğimiz günlerde 22-28 Ağustos arası en çok izlenen dizileri paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizileri ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

Netflix, en çok izlenen dizileri paylaştı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 29 Ağustos- 4 Eylül arası en çok izlenenleri paylaştı.

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1Echoes336 milyon 580 bin2Devil in Ohio135 milyon 370 bin3The Sandman:  1. sezon533 milyon 320 bin4Partner Track:  1. sezon231 milyon 140 bin5Stranger Things 41520 milyon 280 bin6I AM A KILLER:  3. sezon117 milyon 920 bin7Manifest:  1. sezon1816 milyon 410 bin8Never Have I Ever: 3. sezon414 milyon 820 bin9Selling The OC: 1. sezon213 milyon 670 bin10Manifest: 3. sezon711 milyon 930 bin

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Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 36 milyon 580 bin izlenme saatiyle Echoes'un 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz hafta da sahip olduğu yüksek izlenme saatleri sayesinde platformun en çok izlenenleri arasına girmeyi başarmıştı.

Listenin 2. sırasında ise 35 milyon 370 bin izlenme saatiyle bu hafta ilk kez gördüğümüz Devil in Ohio bulunuyor. Hemen ardından 33 milyon 320 bin izlenme saatiyle The Sandman'in 1. sezonu yer alıyor. Platform tarihinin en yüksek bütçeli orijinal yapımı olduğu için büyük ses getiren yapım 1 aydır Top10 listesine üst sıradan dahil olmayı başarıyor.

Dördüncü sırada 31 milyon 140 bin izlenme saatiyle Partner Track'in 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım da ilk olarak geçtiğimiz hafta 16 milyon 660 bin izlenme saatiyle 7. sıradan yerleşmişti. Yani popülerliği giderek artıyor.

Hemen arkasında ise yalnızca Netflix değil, tüm dijital platformların en çok izlenme rekorunu elinde tutan ve bu hafta da 20 milyon 280 bin izlenme saatiyle listeye dahil olan Stranger Things'in 4. sezonu yer alıyor. 15 haftadır Top10 içerisinde olduğunu belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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