İTÜ ve Kendal Elektrik'ten Yerli LED Çip Üretimi İçin Stratejik İş Birliği

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Kendal Elektrik Aydınlatma Sanayi AŞ arasında, Türkiye'nin ilk yerli LED çip üretim altyapısını kurmaya yönelik stratejik iş birliği protokolü imzalandı.

İTÜ'nün akademik ve araştırma gücü ile Kendal Elektrik'in sanayi ve mühendislik deneyimini bir araya getiren ortaklık, başta aydınlatma sektörü olmak üzere, savunma, otomotiv, medikal ve tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda mikro LED teknolojisinin geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini hedefliyor.

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende imzalanan protokol kapsamında taraflar, yüksek katma değerli mikro LED çiplerin üretimine yönelik AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve Türkiye'de ilk kez wafer düzeyinde yonga üretiminin milli imkanlarla yapılandırılmasını amaçlıyor.

Yüksek renk doğruluğuna (CRI >90) sahip, geniş spektrumlu fosfor tabanlı beyaz ışık yayan LED çiplerin, İTÜ Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ NANO) altyapısıyla geliştirileceği bu proje kapsamında, InGaN/GaN temelli epitaksiyel büyütme, yonga ayrıştırma, metalizasyon, paketleme ve test/doğrulama süreçlerinin yerli mühendislik kabiliyetiyle entegre bir yapıda yürütülmesi planlanıyor.

İmza töreninde konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, "İTÜ olarak üniversite-sanayi işbirliklerini ülkemizin kalkınmasında stratejik kaldıraç olarak görüyoruz. Türkiye'nin teknolojik üretim kapasitesini artırmaya yönelik bu ortaklık, bilgi üretiminin sadece laboratuvarlarla sınırlı kalmayıp üretime, ürüne ve ihracata dönüşmesinin somut bir örneğidir. İTÜ Nanoteknoloji Araştırma Merkezi altyapısı ile bilimsel derinliği sanayiye entegre etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kendal Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kendal Aksoy da yerli çip üretiminin Türk sanayisinin geleceğine atılmış cesur ve vizyoner bir adım olduğunu belirterek, "Mezunu olduğum İTÜ'ye bu kez mühendisliğin ötesinde bir vizyon yatırımıyla dönmek benim için onurdur. 50'yi aşkın ülkeye ihracat yapan bir sanayici olarak biliyorum ki mikro LED teknolojisiyle ülkemizi yalnızca üretici değil, küresel oyuncu konumuna taşıyabiliriz." dedi.

Kendal Elektrik Genel Müdürü ve LED Çip Proje Koordinatörü Murat Kaan Dilber ise, "20 yılı aşan AR-GE ve sistem mühendisliği yolculuğumun en anlamlı imzasını bugün atıyorum. Yerli mikro LED üretimi, yalnızca teknik bir proje değil, aynı zamanda stratejik bağımsızlık meselesidir. İTÜ'nün bilimsel gücü ile Kendal Elektrik'in uygulama kabiliyetini birleştirerek bu ülkenin çip serüvenine yeni bir sayfa açıyoruz." şeklinde konuştu.

Ortaklık geleceğe uzanıyor

Taraflar, imzalanan temel protokole ek olarak, Türkiye'nin mikroelektronik ve donanım teknolojilerinde öncü konuma gelmesini hedefleyen genişletilmiş bir stratejik niyet beyanı üzerinde de mutabık kaldılar. Bu çerçevede, fosforsuz mikro LED teknolojilerinin geliştirilmesi, LED ve batarya atıklarından kıymetli metallerin geri kazanımı, Mikro LED tabanlı Li-Fi haberleşme sistemleri ve yapay zeka donanım teknolojileri ve yerli işlemci geliştirme faaliyetleri gibi kritik teknoloji alanlarında ortak AR-GE projeleri yürütülmesi planlanıyor.

Törende verilen bilgiye göre ayrıca, İTÜ-Kendal Elektrik işbirliği, sanayide yerli üretim kapasitesini güçlendirmeyi, teknoloji transferini hızlandırmayı ve üniversite-sanayi işbirliklerine sürdürülebilir bir model kazandırmayı hedefliyor.