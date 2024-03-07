IT Forum CxO teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi

Teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getiren IT Forum CxO'nun altıncı buluşması 7 Mart 2024 tarihinde Bilişim Vadisi'nde gerçekleşti. "Geleceği Şekillendirmek" ana temasıyla düzenlen etkinlikte 500'den fazla üst düzey yönetici bir araya geldi.

2024'ÜN TREND TEKNOLOJİLERİ MASAYA YATIRILDI

Teknoloji sağlayıcı firmalar, perakende, e-ticaret, sağlık, üretim gibi 10'dan fazla farklı sektörden katılımcıların yer alacağı IT Forum CxO'da 2024'ün trend teknolojileri masaya yatırıldı. IoT, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik, 5G, mobilite, finans teknolojileri ve biyoteknoloji gibi güncel konularda uzmanlar sunumları gerçekleştirdi.

Etkinlikte Teknolojinin geleceğine dair öngörülerin konuşulduğu paneller yapıldı. Forum'un 2. oturumunda,

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğünde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Teknolojileri Yönetici Danışmanı Eray Ünlü,

Istanbul Sabiha Gokcen bilgi teknolojisi ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal Anderson,

Anadolu Etap, Bilişim Kurulu Başkanı Ahmet Elgin,

Borusan Makina ve Güç Sistemleri, Yapay Zeka ve Robotik Çözümler Direktörü Nermin Yalçı, 5G teknolojisinin yapay zeka ve nesnelerin interneti ile oluşturduğu sinerjinin dönüştürücü etkisini konuştu.

"BELKİ DE GELECEKTE ŞEHİRLERİMİZ YAPAY ZEKA İLE YÖNETİLECEK"

Haberler.com Genel Yayın yönetmeni Av. Bedia Teymur, "Bir seçim arafesinde teknolojinin gelecekte hayatımızı ne nasıl şekillendireceğinden söz ediyoruz. Belki de önümüzdeki yüzyılda akıllı şehirler 'Yapay zeka' ile yönetilecektir. Nasıl ki bir asır önce Alexander Graham Bell ilk bağlantıyı kurduğunda bugün gelinen noktayı hayal edemediyse , bizler de bir asır sonrası hayallerimizin ötesine geçeceğimiz kaçınılmazdır. Dolayısı ile belki de ileriki zamanlar seçimler tarih olabilir ve bizi yapay zeka robotlar yönetebilir" dedi.

Av. Bedia Teymur