İşte Togg'da kullanılacak işlemci ve işletim sistemi!

Togg, yayınladığı yeni haberde Togg C – SUV modelinde Qualcomm ile çalışacağını duyurdu. Peki Togg'un işlemcisi Qualcomm'un hangi işlemcisi olacak? Togg'un teknolojik alt yapısına gelin yakından bakalım.

Togg'un işletim sistemi ne olacak?

Togg'un yazılımı da çok merak ediliyordu. Togg C-SUV modelinde açık kaynak kodlu Android Automotive üzerine, özelleştirilmiş arabirimle beraber geliyor.

Samsung'un Android telefonlarında kendine ait One UI arayüzü kullanması gibi, biz de Togg'da açık kaynaklı sistem üzerine kendi arabirimimizi ve yazılımlarımızı geliştirip, entegre ediyoruz.

Togg'un işlemcisi Qualcomm SA8155P ne kadar güçlü?

Togg'un işlemcisi olan Qualcomm SA8155P, 8 çekirdekli yapıda. ARMv8 mimarisiyle üretilen 8 çekirdekli bu işlemci, Qualcomm'un otomobiller için geliştirdiği bir platform.

Adreno 640 grafik biriminden gücünü alan işlemci, 3 tane 4K 60 Hz ekranı destekleyebilecek güce sahip. Adreno 640, Togg'un yüksek çözünürlüklü ve sayıca fazla olan ekranlarını rahatlıkla besleyebilecek güçte. Hexagon 6 DSP ünitesiyle beraber gelişmiş ses özelliklerine de sahip olacak.

7 nm üretim teknolojisiyle üretilen bu işlemci, UFS 3.0 desteğine sahip. Ayrıca 4x 16 GB'lık LPDDR4X RAM desteğine de işlemcinin sahip olduğunu ekleyelim. Tabii Togg C-SUV modelinde kaç GB RAM olacağı henüz belli değil.

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