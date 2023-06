İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan teknoloji de önemli hamle

Sanal gerçeklik, gençlere iş ve eğitim imkanı sağlayacak

İSTANBUL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa tarafından kurulan YETAM-XR merkezi sayesinde artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojileri ile gençlere istihdam sağlanması, öğrencilere proje geliştirme alanı ve firmalara teknolojik imkanlar ile destek sağlanması hedefleniyor. Proje çerçevesinde açılan sanal gerçeklik atölyesinde ilk kez sanal gözlükleri deneyimleyen vatandaşlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Yenilikçi XR(Geliştirilmiş gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik) teknolojileri alanında yeni bir proje geliştirerek YETAM-XR adlı bir araştırma ve geliştirme merkezi kurdu. Büyükçekmece'deki kampüste kurulan merkezin açılışı bugün İstanbul Üniversitesi Rektörü Nuri Aydın, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Vali Yardımcı Hasan Hüseyin Can'ın yanı sıra çok sayıda katılımcı eşliğinde gerçekleştirildi. Yapılan yeni proje ile üniversitenin bünyesinde VR, AR ve MR teknolojileri alanında sanayi kuruluşları ile ortak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürüterek üretilen bilgi ve becerilerle nitelikli personel yetiştiren önemli bir merkez kurma yapılan merkez ile istihdam sağlama ve üniversitede okuyan öğrencilerin ilgili alanda eğitim almaları da amaçlanıyor.

Açılış programında bir konuşma yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitimin günümüzde yapay zeka katkısı ile de bir dönüşüme uğradığını ifade ederek, "Bu dönüşüm eğer gerçekten istenilen nitelikte üretilebilirse bunun sonucunda büyük sıçramalar beklemek mümkün. Burada üniversitemizin aslında eğitimdeki gelişimdeki katalizörlük görevini çok iyi bir şekilde üstlendiğini gösteren bir merkez kuruluyor. Bu merkez öğrenmeye odaklanıyor. Öğrenmeye odaklanırken de temelde mesleki becerilere öncelikli projeksiyon tutmuş gözüküyor. Buradaki projeksiyonun anlamı ülkemizin son dönem içerisindeki mesleki eğitime verdiği büyük bir destek ile de çok örtüşüyor. Arzu ettiğimiz üniversite milli eğitim bakanlığı iş birliklerinin aslında çok güzel bir göstergesi" dedi.

"İstanbul'un AR-GE yenilikçilik ekosistemine katkı sağlanması amaçlanmaktadır"

Proje hakkında konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Üniversitemiz koordinatörlüğünde il milli eğitim müdürlüğü ve üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi İşbirliği ile gerçekleştirilen bu proje ile tamamen sanal bir ortam deneyimleme imkanı sunan VR, sanal ortam ile gerçek ortamı buluşturan sanal ve artırılmış gerçekliğin bir karışımı olan MR teknolojileri ile sanayi kuruluşları ile ortak araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi üretilen bilgi ve beceriler ile kalifiye personel yetiştirecek örnek bir araştırma merkezinin kurulması, İstanbul'un AR-GE yenilikçilik ekosistemine katkı sağlanması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

"Bütünüyle ülke ekonomisine olumlu katkı sağlama sürecini görüyoruz"

Üniversitelerin sanayi ile işbirliği çerçevesinde bulundukları bölgeye katkı sağladığını ifade eden İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, " Bütünüyle ülke ekonomisine olumlu katkı sağlama sürecini görüyoruz. Liselerimizin birçoğu ile üniversitelerimizim iş birliği protokolleri var. Çocuklarımız üniversiteye gitmeden onları üniversite ile tanıştırmak ve daha verimli bireyler olarak ülke kalkınmasına katkı sağlayacak elemanlar olarak yetiştirme çabası içerisindeyiz. Valilik olarak bu projelerimize ayrı bir önem veriyoruz. Üniversitemiz aynı zamanda sanayi ile işbirliği yapmak üzere ülkemizin kalkınmasına ayrı bir katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Gerçek yaşam gibi"

Lise öğrencileri ve vatandaşlar projenin tanıtımı sonrasında sanal gerçeklik gözlüklerinin bulunduğu alanı gezme imkanı buldu. İlk kez sanal gerçeklik gözlüğünü deneyimleyen öğrenciler ve vatandaşlar heyecanlarını gizleyemedi. Sanal gerçeklik gözlüğünü ilk deneyimleyen lise öğrencilerinden Yunus Emre Doğan, "Çok güzel bir duygu. Şu anda sahilde dolaşıyorum. İlk kez deneyimliyorum. Gerçek yaşam gibi" dedi. Gözlüğü deneyimleyen bir diğer katılımcı ise, " Bir kez daha denemiştim ama bu daha ileri gibi geldi bana baş döndürücü ve güzel" diye konuştu.

Lise öğrencilerinde Yasin ise deneyimlerini anlatarak, " Şu anda kıyafetler var karşımda. Güzel bir his her şey elinin altında. Daha önce böyle bir şey deneyimlememiştim. Güzel bir his ilk kez karşılaşıyorum şu anda ne diyeceğimi bilemedim" şeklinde konuştu.