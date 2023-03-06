İstanbul'un yeni taksilerini inceledik! Sorunu çözecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde şehrin taksi ihtiyacını karşılamak için 15'e yakın denemede bulundu. Bu projeler UKOME'de reddedildi. Fakat geçtiğimiz aylarda toplu taşımanın artmasıyla atıl duruma düşen minibüs ve dolmuşların taksiye dönüştürülmesi onaylandı. İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan ile İstanbul için geliştirilen yeni taksi modellerini inceledik.

İstanbul için geliştirilen yeni taksi modelleri neler vadediyor?

Yukarıda belirttiğimiz gibi yıllar içerisinde metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi toplu taşıma araçlarının artmasıyla bazı minibüs ve dolmuşların yolcu kapasitesinde düşüş yaşandı. Nitekim sonunda 1803 minibüsün ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesine karar verildi.

Bunun ardından İBB, yeni taksi dönemini başlatmak için UKOME'den onay çıkmasını beklemeden bu 2 bin 125 adet minibüs ve dolmuşun dönüşümünü kullanarak projesini hayata geçirdi. Bu doğrultuda İstanbul için niteliği yüksek ve teknolojik yeni taksi prototiplerini tanıttı.

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Deprem nedeniyle takvim biraz geriye atılmış olsa da mart ayı sonuna kadar 200 ila 300 adetinin trafiğe çıkacağı ve nisan ayı sonuna kadar da tamamının aktif bir şekilde işbaşı yapacağı bilgisi paylaşıldı. Peki bu tek tip olacak yeni nesil taksi modelleri İstanbul halkı için neler vadediyor?

Tanıtılan prototip modelde Mercedes Vito kullanıldığını görüyoruz. Fakat ilerleyen dönemde bu aracın muadillerinin kullanıldığını da görebiliriz. Ancak genel hatları itibariyle Volkswagen Transporter benzeri araçlara yer verilecektir.

Zira açıklanan özelliklere baktığımız zaman aile seyahatleri, engelli kullanımları ve çok sayıda bavul için geniş iç hacim sunacağını görüyoruz. Tabii kamera ve panik butonları gibi 7/24 takip yapabilen güvenlik önlemleri de hem vatandaş hem de çalışanlar için avantaj olacaktır.

İşte yeni taksilerin başlıca özellikleri:

8+1 kişi/ Ailelerin rahatça binebileceği kadar taşıma kapasitesi

Engelli girişine müsait rampalar

Şoför-yolcu arası bas konuş sistemi (Şoför kabini kapalı olduğu için mikrofon ile ses iletilecek)

Uygulama desteği

Yolcu paneli üzerinden konum-rota takibi, tarife-ücret kontrolü ve araç-sürücü bilgilerini görme

Nakit, kart ve uygulama üzerinden ödeme

Güvenlik kameraları

Panik butonu

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