İstanbul Enerji, ICCI 2023 Fuarı'nda hizmetlerini tanıttı

İstanbul Enerji AŞ, ICCI 2023 Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı'nda güneş enerjisi destekli elektrikli araç şarj parklarından biyokütle enerji santrallerine kadar pek çok hizmetini tanıttı. Fuarda İstanbul Enerji'ye ait ürün ve hizmetler yoğun ilgi gördü. İstanbul Enerji Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, fuarda gerçekleşen oturumda Silivri Seymen Biyokütle Enerji Santrali'nin İstanbul'un atıklarını enerjiye dönüşüm süreçlerini anlattı.

Dünyanın dört bir yanından yüzü aşkın katılımcının yer aldığı 27'nci ICCI 2023 Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı enerji sektörünü bir araya getirdi. Enerji alanındaki son teknolojileri ile fuarda yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Enerji AŞ Güneş, enerji santrallerinden güneş enerjisi destekli elektrikli araç şarj parklarına kadar pek çok hizmetini ziyaretçilere tanıttı.

Üç gün süren uluslararası fuarda İstanbul Enerji'ye ait; Güneş Enerji Santralleri, güneş enerjisi destekli elektrikli araç şarjpark noktaları (CarPort), biyokütle enerji santralleri, rüzgar enerjisi santralleri, solar aydınlatma çözümleri, yüzer GES sistemleri, solar panel temizlik ürünleri (SOLARPAK), mobil enerji çözümleri, enerji verimliliği danışmanlığı ve sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planları (SECAP) gibi hizmetler ziyaretçiler ile buluştu.

Ürün ve hizmetlerin yoğun ilgi gördüğü fuarın ikinci gününde gerçekleşen 'İstanbul'un Atıkları Enerjiye Dönüşüyor' başlıklı oturuma konuşmacı olarak katılan İstanbul Enerji Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, 37 Mw kurulu güce sahip Silivri Seymen Biyokütle Enerji Santrali'nin İstanbul'un atıklarını enerjiye dönüşüm süreçlerini anlattı.

"İSTANBUL'UN ATIKLARI ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR"

İstanbul'da, atıkların yaklaşık 7 bin 500 tonu Silivri Seymen Düzenli Depolama Sahası'na, 5 bin tonu yakma tesisine, geri kalan 5 bin 500 tonluk kısmı ise Anadolu Yakası'ndaki Şile Kömürcüoda Düzenli Depolama Sahası'na aktarılıyor. İstanbul Enerji Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın konuşmasında Seymen Enerji Santrali'nin tam kapasiteye geçmesiyle, kurulu gücün 90MW'lık bir kapasiteye ulaşacağını vurguladı. Yalçın konuşmasında tesis hakkında detaylı bilgiler de verdi.

İstanbul Enerji Genel Müdürü Dr. Yalçın, "Atık Yakma Enerji Üretim Tesisi, Kemerburgaz'daki Biyometanizasyon Tesisimiz ve Anadolu Yakası'ndaki diğer çöp gazından enerji üretimi santralimizle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki biyokütle kaynaklı enerji üretiminde toplamda yaklaşık 160MW'lık kurulu güce ulaşmaktadır. Buradaki tesisler atıklardan enerji üretmekte aynı zamanda metan gazı bertarafı ile çevresel fayda sağlanmaktadır. 2020 yılında 17 MW kapasite ile üretime başlayan İstanbul Enerji Seymen EÜT, 2021 yılında ise 37 MW kapasiteye ulaşmıştır. Tesiste, atık ısıdan enerji üretimi ve binalardaki çatı alanlarına Güneş Enerjisi Santrali kurulmasıyla birlikte hibrit kaynaklı tesiste, proje tamamlandığında toplam kurulu güç 90 MW'lık bir kapasiteye ulaşacaktır" dedi.

Fuarın son gününde de "Enerji Sektöründe İnsan Kaynakları" oturumuna katılan Genel Müdür Dr. Yüksel YALÇIN, enerji sektörünün nitelikli çalışanlara olan ihtiyacını ifade ederek; "Teknolojik anlamda sürekli gelişim içinde olan enerji teknolojileri konusunda özellikle mühendislik eğitimi başta olmak üzere eğitim kalitemizi geliştirmeli, sektörle iş birliği içerisinde laboratuvar destekli pratiklerimizi artıran eğitim anlayışını ortaya koymak gerekiyor" diye belirtti.