Haberler

İstanbul'da trafik sıkışıklığını azaltmak için yapay zeka destekli proje geliştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Türk ve Japon ortaklarıyla İstanbul'daki trafik sıkışıklığını azaltmak için TRALICO projesini geliştirdi. Bu proje, öngörülü bir trafik yönetimi modeli sunarak, çeşitli veri kaynaklarını analiz ederek trafik akışını optimize etmeyi hedefliyor.

BUDAPEŞTE Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi (BME) araştırmacıları, Türk ve Japon ortaklarıyla İstanbul'daki trafik sıkışıklığını azaltmak hedefiyle Tıkanıklık Tahmini ve Trafik Işığı Kontrolü için Çoklu Girdi Derin Öğrenme (TRALICO) isimli proje geliştirdiğini duyurdu. Proje, geleneksel trafik yönetimini, sorunları önceden kestiren 'öngörülü' bir modelle modernize etmeyi amaçlıyor.

Geliştirilen TRALICO sistemi; yol sensörleri, radarlar, Bluetooth sinyalleri, mobil veriler ve meteorolojik bilgiler gibi geniş bir veri ağını analiz ederek trafik akışını optimize ediyor.

SİMÜLASYON TESTLERİ VE PİLOT UYGULAMA HAZIRLIĞI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veri setleri kullanılarak geliştirilen çözümün, halihazırda İstanbul'un veri işleme altyapısı içinde çalışıyor; trafik lambası kontrolünün ise şu anda bir simülasyon ortamında test edildiği aktarıldı. Bir sonraki adım olan canlı pilot uygulamanın, projenin son aşamasında kentin Yedikule (Yedi Kule) semtindeki beş kavşakta başlatılmasının planlandığı bildirildi.

BME Elektrik Mühendisliği ve Bilişim Fakültesi'nden projenin Macaristan koordinatörü Vilmos Simon, sistemin temel felsefesi hakkında şöyle konuştu:

"Hedefimiz, trafik sıkışıklığı oluşup bittikten sonra onu yönetmek değil; daha en başta oluşmasını önlemek. Yapay zeka modellerimiz, trafiğin nasıl evrileceğini öngörebilir ve koordineli, zamanında ayarlamalara olanak tanır. Pek çok durumda, sadece birkaç saniyelik bir değişiklik ya kilometreler boyunca uzayan tıkanıklığı tetikleyebilir ya da engelleyebilir."

EKONOMİK VE ÇEVRESEL KATKI

Sistemin ortalama seyahat sürelerini yüzde 5–10 oranında azaltmasının bile İstanbul ölçeğinde önemli bir etki yaratacağını belirten Simon, "Daha akıcı bir trafik; daha düşük yakıt tüketimi, ekonomik verimlilik ve çevreye salınan zararlı emisyonların ciddi oranda azalması anlamına geliyor" dedi.

BME VE TÜRKİYE ARASINDA AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ

Simon, "Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Türk üniversiteleri ve araştırmacılarıyla uzun süredir yakın akademik bağlar sürdürmektedir. Giderek artan sayıda Türk öğrencisi, BME'nin İngilizce eğitim veren mühendislik programlarını tercih etmektedir. QS Avrupa üniversite sıralamasında genel sıralamada 246. ve Doğu Avrupa'da 12. sırada yer alan üniversitenin diplomaları, Türkiye'deki meslek odaları tarafından da tanınarak bu güçlü ortaklığı pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

