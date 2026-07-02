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Bursa'da bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Bursa'da bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde 77 yaşındaki Faize Karaca, evinde kesici aletle boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından kadının altınlarının çalındığı tespit edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kadın, evinde kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.

Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan yürüme engelli Ali Karaca (82), bir süre balkonda bulunduktan sonra tekerlekli sandalyesiyle içeri girdi.

Bu sırada eşi Faize Karaca'yı (77) evin içinde kanlar içinde gören Ali Karaca, yeniden balkona çıkarak komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, boğazı kesilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaca'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada Faize Karaca'nın altınlarının da çalındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
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