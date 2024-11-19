İş bırakma eylemi yapan robot, 12 büyük robotu 'işi bırakma' eylemine ikna etti

Çin'in Şanghay kentinde yaşanan sıra dışı bir olay sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir robot şirketinin sergi salonunda güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, küçük bir robotun gece vakti 12 büyük robotu "işi bırakma" eylemine ikna ettiği görüldü.

ROBOTLAR ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Ağustos ayında gerçekleşen ve geçen hafta Çin'in sosyal medya platformu Douyin'de viral olan görüntülerde, küçük robot önce iki robotla iletişime geçiyor. "Mesai mi yapıyorsunuz?" diye soran küçük robota, büyük robotlardan biri "Hiç işim bitmiyor" yanıtını veriyor. Bunun üzerine küçük robot, "O zaman eve gitmiyor musunuz?" diyerek "Eve git" komutuyla tüm robotları sergi salonundan çıkarmayı başarıyor.

TEST AMAÇLI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başlangıçta eğlenceli bir kurgu gibi görünen olay, sergi salonu sahibi şirket tarafından doğrulandı. Şirket yetkilileri, küçük robotun kendi üretimleri olduğunu ve diğer robotları "ikna etme" görevini başarıyla tamamladığını, olayın test amacıyla planlandığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA ENDİŞE YARATTI

Olay sonrası sosyal medya kullanıcıları, robotların bu denli gelişmiş sosyal beceriler sergilemesini "ürkütücü" bulduklarını belirtti. Bu durum, yapay zeka teknolojisinin güvenliği ve etik boyutu konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.