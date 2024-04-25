Uzun süredir iQOO'nun beklenen üst segment cihazı, Z9 Turbo, sonunda tanıtıldı. Z9 serisindeki en yeni telefon olarak duyurulan ve özellikleri ile yeni bir amiral gemisi katili olarak Android pazarında yerini alan Z9 Turbo, iQOO Z9 modeli ile birlikte duyuruldu. Özelliklerine ve fiyatına bakacak olursak, tam bir fiyat performans cihaz olarak gelen Z9 Turbo, ilgi çekecek gibi duruyor. İşte iQOO Z9 Turbo özellikleri ve fiyatı…

iQOO Z9 Turbo, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden gücünü alıyor

Üretici firma tarafından en yeni teknolojilerle donatılan Z9 Turbo'nun işlemci tarafında gücünü bir ay önce tanıtılmış olan Snapdragon 8s Gen 3'ten aldığını görebiliyoruz. 3.0GHz hızında bir Cortex-X4 çekirdeği, 2.8GHz dört adet Cortex-A720 çekirdeği, ve 2.0GHz üç adet Cortex-A520 çekirdeğe ev sahipliği yapan işlemciye, 12GB ve 16GB LPDDR5X bellek ve 256GB ve 512GB UFS 4.0 depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Ön panele geldiğimizde bizleri 6.78 inçlik 2800 x 1260 piksel, 144Hz yenileme oranı ve 4500 nit'e kadar parlaklık sunan bir AMOLED ekran karşılıyor. Toz ve düşmeye dayanıklılık sertifikası olan IP64'e sahip olan iQOO Z9 Turbo, 80W hızlı şarj desteği ile güçlendirilmiş 6,000 mAh batarya ile geliyor.

iQOO 13 serisi için kritik gelişme! Bir ilke imza atabilir

Arka tarafta 1.95 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel Sony LYT-600 ana kamera ve 1.79 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ile gelen cihaz, ön tarafta 16 megapiksel Samsung S5K3P9 kamera ile donatıldı.

Siyah, Yıldız Yağmuru Beyazı, ve Dağ Yeşili renkleriyle tanıtılan iQOO Z9 Turbo'nun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz belli değilken, 29 Nisan'dan itibaren Çin'de satışa çıkacak.

İşte iQOO Z9 Turbo fiyatı ve özellikleri:

iQOO Z9 Turbo 12GB+ 256GB: 275 dolar

iQOO Z9 Turbo 16GB+ 256GB: 317 dolar

iQOO Z9 Turbo 12GB+ 512GB: 331 dolar

iQOO Z9 Turbo 16GB+ 512GB: 358 dolar