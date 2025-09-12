iPhone 17 Lansmanında Türk İmzası: Edelkrone PhoneCLIP Sahneye Çıktı

Ankara merkezli Edelkrone'un geliştirdiği PhoneCLIP, lansmanın final bölümünde iPhone 17 Pro ile birlikte kendini gösterdi. Bu gelişme, Türk mühendisliğinin ve tasarım gücünün global ölçekte nasıl takdir gördüğünün güçlü bir göstergesi oldu.

Tanıtım videosunun en dikkat çeken sahnesinde, iPhone 17 Pro ile birlikte Türk girişimci Kadir Köymen'in kurucusu olduğu Edelkrone'un PhoneCLIP ürünü yer aldı.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Kadir Köymen ,' Apple şirketi ile bu konuda bir anlaşmalarının bulunmadığını, ürünün kendileri tarafından keşfedildiğini ifade etti. Edelkrone Ürünlerinin dünyanın her yerinde alıcı bulduğunu,bu başarıda şirket içinde kamera ekipmanı ve akıllı telefonlar için üretilen ürün gamının genişlemesinin etken olduğunu anlattı.'

Ankara'dan dünyaya açılan bir başarı hikâyesi

Yenilikçi ürünleriyle dünya çapında bilinen Edelkrone, uzun süredir kamera ve aksesuar alanında fark yaratan çözümleriyle öne çıkıyor. PhoneCLIP'in Apple gibi teknoloji devinin lansmanında kullanılması, Türk markalarının uluslararası arenadaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli gurur: "Türk girişimciliği dünya sahnesinde"

Türkiye'den çıkan bir markanın, dünyanın en çok takip edilen teknoloji lansmanlarından birinde sahne alması, girişimcilik ekosistemi için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Edelkrone'un kurucusu Kadir Köymen, yenilikçi vizyonu ve girişimcilik yolculuğuyla uzun süredir genç girişimcilere ilham veriyor. PhoneCLIP'in Apple sahnesinde yer alması, bu ilhamı daha da güçlendirdi.

Bu başarı, Türk girişimcilerinin ve markalarının dünya çapında rekabet edebileceğini kanıtlıyor. Aynı zamanda "iyi işlerin er ya da geç hak ettiği değeri bulacağını" da gösteriyor.