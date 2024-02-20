iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in Renk Seçenekleri Belli Oldu

Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni akıllı telefon modelleri iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in yeni renk seçenekleri ortaya çıktı. Bu renklerin birisi ilk kez kullanılıyor. Diğeri ise yıllar öncesini anımsatıyor. İşte iPhone 16 Pro modellerinin renk seçenekleri..

iPhone 6'nın rengi iPhone 16 Pro modellerine geliyor!

Apple bu yıl sonbahar ayında iPhone 16 modellerini tanıtacak. Birkaç gündür muhtemel kamera tasarımları ile karşımıza çıkan iPhone 16 ailesi, şimdi renk seçeneklerini gözler önüne sürüyor. 16 Pro modelleri için gelen sızıntıda iki cihazın daha önce kullanılmayan yeni renkleri ortaya çıktı.

Based on the information I was able to find, the new colors of the iPhone 16 Pro could be Desert Yellow (Desert Titanium) similar to the gold of the iPhone 14 Pro but deeper and heavier Cement Gray (Titanium Gray) a shade of space gray similar to that used on iPhone 6. Other… pic.twitter.com/BWlYwAquS8 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 19, 2024

X'te ortaya çıkan görseller 16 Pro ve 16 Pro Max'in fırçalanmış tasarımını ve yeni renklerini ortaya döküyor. Çöl titanyumu (çöl sarısı) ve titanyum grisi renkleri ile satışa sunulması beklenilen 16 Pro modelleri, Apple tutkunlarını eskiye götürdü. Hatırlarsanız iPhone 6 da uzay grisi rengi ile o dönemin en çok satan modelleri arasına girmişti. O günden beri hiçbir modelinde bu rengi kullanmayan Apple, şimdi 16 Pro ile maziye dönüyor.

Sarı rengi de bu tonda ilk defa kullanan Apple, bu renklerle satışlarını katlayacaktır. iPhone 11'i tamamen sarı renkte piyasaya süren Apple, olumlu dönüşler almamıştı. Sonrasında Gold modelleri ile iPhone tutkunlarının gönlünü alan şirket, iPhone 16 Pro modellerinde kullanılacak çöl titanyumu rengi ile çok konuşulacak.

Böyle olmamalı: iPhone 16 serisinin tasarımı sızdı!

Genelde dört renk ile karşımıza çıkan iPhone Pro modelleri 16 serisinde de bu tutumu sürdürecek. Beyaz ve siyah renkten yine vazgeçmeyecek olan Apple, ekstra iki renk olarak titanyum grisini ve çöl titanyumu rengini kullanacak. Siz 16 Pro ve 16 Pro Max'in renklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.