iPhone 15 tasarımı ne kadar farklı olacak?

iPhone 15 hakkında her gün yeni bir bilgi ortaya çıkarken, paylaşılan son video iPhone 14 ile olan tasarım farklarını ortaya çıkarıyor.

Apple'ın iPhone 14 tanıtımının hemen ardından gözler iPhone 15 serisine çevrildi. Şirketin yeni akıllı telefon serisi ile ilgili şimdiye kadar tasarım görselleri dahil olmak üzere birçok farklı detay çıkmış durumda. iPhone 15 hakkında ortaya çıkan son video ise iPhone 14 ile farkları ortaya koyuyor.

iPhone 15 serisi selefinden ne kadar farklı olacak?

Mac Otakara isimli YouTube sayfası iPhone 15 serisinin 3 boyutlu yazıcı ile oluşturulmuş modelleri ile bir karşılaştırma yaptı. Buna göre iPhone 15 serisi telefonlar iPhone 14 kılıf, ekran ve kamera koruyucuları ile karşılaştırılarak tasarım farkları ortaya koyuldu.

iPhone 15'in yeni 3D modelleri bu yıl yapılacak tasarım değişikliklerine daha yakından göz atmamıza imkan sağlıyor. Tasarım değişiklikleri arasında daha küçük ekran çerçeverleri, kavisli kenarlar ve daha büyük kamera çıkıntısı yer alıyor. Bunun yanı sıra iPhone 14 Pro modellerinde görmüş olduğumuz dinamik ada artık tüm modellere yayılacak.

iPhone 15'in ilk gerçek görüntüsü paylaşıldı!

Videoda da vurgulandığı gibi iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in güncellenen boyutları iPhone 14 kılıflarının kullanılmasına izin vermiyor. Ancak genel tasarım değişikliğine rağmen iPhone 14 Plus için bu durum geçerli olmayabilir. Çünkü videoda iPhone 15 Plus modeli bu konuda bir sıkıntı yaşamıyor gibi görünüyor.

Diğer yandan küçülen çerçeveler ile birlikte mevcut ekran koruyucuları iPhone 15'lerde görev yapamayacak. Videoda da görüldüğü üzere iPhone 14 serisinin ekran koruyucuları yeni seriye biraz küçük geliyor. Bu anlamda yeni iPhone 15 serisinin ekran boyutu tarafında küçük de olsa bir artış meydana gelebilir.

iPhone 15 serisinin tanıtım tarihi yaklaştıkça her geçen gün yeni bilgilere sahip oluyoruz. Peki siz iPhone 15 serisi ve küçük tasarım değişiklikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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