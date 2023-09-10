iPhone 15 serisinin boyutları ve ağırlıkları belli oldu!

Akıllı telefon dünyası için önemli günlerden birisi olan yeni nesil iPhone tanıtımı için artık birkaç gün kaldı. 12 Eylül'de düzenlenecek etkinlikle birlikte Apple, yeni modellerini tanıtacak. Tanıtım etkinliği yaklaştıkça kaynaklar önemli detayları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. iPhone 15 serisinin boyut ve ağılık detayları belli oldu.

iPhone 15 Pro Max, 221 gram ağırlığında olacak

Daha önceki sızıntıların da belirttiği gibi Pro modelleri, titanyum alaşımlı bir kasaya sahip olacak. Apple, iPhone 14 Pro Max'te paslanmaz çelik alaşımına yer vermişti. Titanyumun paslanmaz çeliğe göre daha hafif ve daha dayanıklı olduğu için cihazın hem daha hafif hem de daha pahalı olması bekleniyor.

Apple haberleriyle adından söz ettiren MacRumors, serinin boyut ve ağılık detaylarına ulaştı. Gelen bilgilere bakılırsa serinin Pro modelleri, selefine göre daha kalın olacak ancak ağırlık tarafında önemli bir azalma görecek. Paylaşılan detaylı bilgilerde iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in ağırlık ve boyutları yer alıyor.

iPhone 14, hayat kurtardı!

iPhone 14 ve iPhone 15 boyut ve ağılık karşılaştırma;

iPhone 14iPhone 15Kalınlık7,8 mm7,8 mmUzunluk146,7 mm147,6 mmGenişlik71,5 mm71,6 mmAğırlık172 gram171 gram

iPhone 14 Pro ve iPhone 15 Pro boyut ve ağılık karşılaştırma;

iPhone 14 ProiPhone 15 ProKalınlık7,85 mm8,25 mmUzunluk147,5 mm146,6 mmGenişlik71,5 mm70,6 mmAğırlık206 gram188 gram

iPhone 14 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max boyut ve ağılık karşılaştırma;