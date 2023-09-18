iPhone 15 Pro'nun 5G Performansı Göz Kamaştırıyor

Apple'ın yeni iPhone 15 Pro serisinin 5G performansı, SpeedSmart tarafından paylaşılan bir raporla ortaya çıktı. Serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modelleri, selefine göre yüzde 24 daha hızlı bir 5G bağlantı hızı sunuyor. Bu artış, telefonlarda kullanılan yükseltilmiş 5G modemine dayanıyor. Apple'ın kendi 5G modemlerini geliştirdiği söylentileri olsa da şirket, Qualcomm ile modem tedarik anlaşmasını 2026 yılına kadar uzattı.

Apple'ın 12 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunduğu iPhone 15 serisi an itibariyle Avrupa'da ön sipariş sürecinde. Türkiye'de ise bu süreç 22 Eylül'de başlayacak ve telefonlar 29 Eylül'den itibaren kullanıcılara ulaşmaya başlayacak. Peki yeni iPhone serisinin 5G performansı nasıl? Kısa bir süre önce paylaşılan yeni bir rapor serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modellerinin 5G bağlantı hızlarını gözler önüne serdi.

iPhone 15 Pro'lar, 5G'de selefine göre yüzde 24 daha hızlı

SpeedSmart tarafından paylaşılan iPhone 15 Pro'nun 5G hız testi Amerikan operatörleri AT&T, T-Mobile ve Verizon'u bünyesinde barındırıyor. Buna göre akıllı telefon önceki nesle kıyasla 5G hızlarında yüzde 24'lük bir artışla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

iPhone 15 Pro'ların 5G performansındaki bu artış SpeedSmart'ın raporuna bakacak olursak telefonlarda kullanılan yükseltilmiş 5G modemine dayanıyor. Apple bu ürünlerdeki modemi resmi olarak paylaşmasa da raporda Pro'ların Qualcomm'un Snapdragon X70 modeminin kullandığının altı çiziliyor.

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Son dönemde Apple'ın kendi 5G modemlerini geliştirdiğine yönelik söylentiler olsa da şirket, Qualcomm ile modem tedarik anlaşmasını 2026 yılına kadar uzattı. Bu da Apple'ın birkaç sene daha iPhone ailesinde Qualcomm'un modemlerini kullanacak. İddialara göre 2027 yılından itibaren şirketin akıllı telefonlarında Apple üretimi 5G modemlerini göreceğiz.

iPhone 15 Pro modelinin teknik özellikleri şöyle;

ÖzellikiPhone 15 Pro TasarımKeskin ve köşeli tasarım, Titanyum çerçeveEkranSuper Retina XDR 6,1 inç OLED panelÇözünürlük2556 x 1179 piksel (460 ppi)Yenileme Hızı120 Hz ProMotionİşlemciApple A17 ProGPU6 çekirdekli grafik işlem birimiDepolama Seçenekleri128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantı NoktasıUSB-C (USB 3 ve Thunderbolt 3 destekli)DüğmeAksiyon TuşuModem5G Qualcomm modemKablosuz BağlantıWi-Fi 6EKamera Sistemleri– 48 MP ana kamera (f/1,78 diyafram)– 12 MP ultra geniş açı kamera– 12 MP 3x optik zoom telefoto kameraÖzel Kamera Özellikleri– LiDAR Tarayıcısı– Portre çekimleri için Gece Modu– Panorama (63 megapiksele kadar)– Makro çekim– Apple ProRAW– Gece modunda portre çekimi (LiDAR ile)Batarya KapasitesiBilgi verilmediİşletim SistemiiOS 17Ekran ÖzellikleriHDR, ProMotion, Akıllı HDR 5Diğer ÖzelliklerAlways on Display, Face ID, NFC

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