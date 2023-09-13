Apple'ın yeni iPhone ailesi tanıtıldı ancak fiyatlar yine yüksek. Bu haberde, iPhone 15 Pro Max yerine başka neler alabileceğiniz anlatılıyor. Otomobil, tekne, arsa gibi alternatifler sıralanıyor.

Apple her yıl olduğu gibi bu yılda yeni iPhone ailesini tanıttı. Tabi burada değişmeyen husus fiyatlar oldu. Maalesef yeni iPhone'lar yine cep yakıyor. Peki bir iPhone 15 Pro Max satın almak yerine başka neler alabilirsiniz? Bir otomobil mi yoksa tekne mi? Belki de bir arsa? İşte detaylarıyla iPhone 15 Pro Max almak yerine satın alabileceğiniz diğer alternatifler!

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Şimdi burada bazı şeyleri size hatırlatmakla başlamamız gerekiyor. Öncelikle moral bozucu olan kısım yeni iPhone 15 fiyat listesi ile başlayalım. Ülkemizde yeni satışa sunulan ve ön sipariş sürecinde olan iPhone 15 Serisi'nin baz modeli yani iPhone 15 128 GB 49 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. 1 TL'nin aramızda lafı olmaz diyerek biz onu 50 bin TL'ye yuvarlayalım.

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Ailenin en güçlüsü ve tabi en pahalısı iPhone 15 Pro Max 1 TB 92 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. Ona da 1 TL biz ekleyelim ve düz hesap 93 bin TL diyelim. Ailenin diğer üyelerinin, iPhone 14 ve iPhone 13'ün fiyatlarına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Fiyat hesabımızı yaptığımıza göre iPhone 15 Pro Max 1 TB almak yerine başka neler alabiliriz onları inceleyelim. Öncelikle bir ShiftDelete.Net klasiği olan TOFAŞ Kuş Serisi ile başlayalım.

1- TOFAŞ Kartal

Pazarcıya, manava, markete, tesisatçıya, aileye her türlü kullanıma uygun bu olan bu otomobillerden muayene derdi olmayan kozmetik olarak sorunları olsa da yürüyeni düzgün bir tane alabilirsiniz.

2- Murat 131

Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda efsaneleşen, Bebek sahilinde camlar yarıya kadar açık ve içeriden Pionerr tesisattan Cengiz Kurtoğlu dinleyen birilerinin altında gördüğümüz bu otomobillerden kozmetik ve yürüyen olarak çok büyük dertleri olmayan bir tane satın alabilirsiniz.

3- Gezi Teknesi

Römork derdi olmayan, 15 Hp güç üreten Yamaha motoru ve yeni yapılmış fiberglass gövdesiyle tam bir keyif aracı. Haftasonları boğazın kenarında yavaş yavaş gezinebileceğiniz, kutlama ve davet organizasyonlarına kiralama yapabileceğiniz çok şirin bir tekne. ve iPhone 15 Pro Max'ten 3 bin TL daha ucuz.

4- Paramotor

Uçuculuk belgesi ve birazcık da eğitimle gerçek bir pilot olma şansını yakalamak ister misiniz? İşte sizin için iPhone 15 Pro Max'ten daha ucuza satın alabileceğiniz bir hava aracı. Ayrıca bir paramotor kullanmak için izin almanız gereken kule veya iniş için piste ihtiyacınız yok. Evinizin bodrumunda kullanılacağı günü bekleyebilir.

5- Acun Ilıcalı ile ünlü olan o elektrikli motor!

Muhtemelen başlıktan anlamadınız fakat fotoğrafını görünce hemen tanıdınız. Bir dönem Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşım ile ünlü olan karizmatik vintage elektrikli motosikletlerden bir tane alabilirsiniz. Bir İstanbul pazarında sahilde dolaşırken tüm gözler sizin üstünüzde olacaktır.

6- Güneş enerji santrali

Hem iPhone 15 Pro Max kadar değerli bir şey satın alıp hem de cebinizde birikim yapmak ister misiniz? O halde iPhone 15 Pro Max yerine evinizin çatısına veya bahçenize ufak bir güneş paneli santrali kurarak kendi elektriğinizi kendininiz üretebilirsiniz.

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