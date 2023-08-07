iPhone 15 Pro, 2TB Depolama Alanına Sahip Olacak

Akıllı telefon dünyasının en güçlü ismi olan Apple, iPhone 15 için kolları sıvadı. Son dönemde önemli kaynaklar seriye ilişkin bir çok bilgi ortaya çıkardı. Son çıkan raporlar, serinin dev bir depolama alanına sahip olacağı yönünde. iPhone 15 Pro modellerinin depolama seçenekleri şu şekilde; 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB. Çılgın iddia: iPhone 15 kamerası, Pro modellerden daha iyi olacak! Daha önceki sızıntılar, iPhone 15 serisinde daha büyük bataryalar kullanılacağı yönündeydi. Görünen o ki Apple, bu alanda büyük bir gelişim göstermek istiyor. Akıllı telefon dünyasında sızıntılarıyla tanınan RgcloudS isimli kaynağa göre iPhone 15, yığılmış pil teknolojisine sahip olacak. Öte yandan yeni nesil iPhone modelleri, daha büyük bataryaya sahip olacak. Bir Foxconn çalışanı, telefonların batarya kapasitelerini de paylaştı. Buna göre iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun batarya kapasitesi 4.000 mAh'e yaklaşırken, 15 Pro Max ve 15 Plus ise 5.000 mAh sınırı zorlayacak.

Akıllı telefon dünyasının en güçlü ismi olan Apple, iPhone 15 için kolları sıvadı. Son dönemde önemli kaynaklar seriye ilişkin bir çok bilgi ortaya çıkardı. Son çıkan raporlar, serinin dev bir depolama alanına sahip olacağı yönünde.

iPhone 15 Pro, 2TB depolama versiyonu sunacak

Beklenen iPhone serisine artık bir ay gibi kısa bir süre kaldı. Bu süreçte birçok kaynak serinin özelliklerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkardı. yeux1122 isimli kaynağa göre iPhone 15'in Pro modellerinde 2TB depolama alanına sahip bir seçenekle gelecek.

iPhone 15 Pro modellerinin depolama seçenekleri şu şekilde;

256 GB

512 GB

1 TB

2 TB

Çılgın iddia: iPhone 15 kamerası, Pro modellerden daha iyi olacak!

Daha önceki sızıntılar, iPhone 15 serisinde daha büyük bataryalar kullanılacağı yönündeydi. Görünen o ki Apple, bu alanda büyük bir gelişim göstermek istiyor. Akıllı telefon dünyasında sızıntılarıyla tanınan RgcloudS isimli kaynağa göre iPhone 15, yığılmış pil teknolojisine sahip olacak.

Öte yandan yeni nesil iPhone modelleri, daha büyük bataryaya sahip olacak. Bir Foxconn çalışanı, telefonların batarya kapasitelerini de paylaştı. Buna göre iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun batarya kapasitesi 4.000 mAh'e yaklaşırken, 15 Pro Max ve 15 Plus ise 5.000 mAh sınırı zorlayacak.

İşte beklenen batarya kapasiteleri;