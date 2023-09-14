iPhone 15 ile Uydu Destekli Yol Yardımı Özelliği Tanıtıldı

Apple, Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 ve Apple Watch ürünleriyle birlikte uydu destekli Yol Yardımı özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde araçla ilgili acil durumlarla başa çıkmak daha kolay olacak.

Apple, dün herkesin heyecanla beklediği Wonderlust etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte iPhone 15 ve Apple Watch ürünleriyle birlikte bir dizi yeni özellik de ortaya çıktı. Bunlardan biri de iPhone için uydu destekli Yol Yardımı özelliği oldu. Peki, uydu destekli Yol Yardımı özelliği ne işe yarıyor? İşte detaylar!

iPhone'lara uydu üzerinden Yol Yardımı özelliği geliyor!

Apple, dün akşam saatlerinde hepimizin aylardır beklediği Wonderlust etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte tanıtılan iPhone 15 ve Apple Watch modellerinin yanı sıra şirket, birtakım özellikler de duyurdu. Bu özelliklerden biri de Yol Yardımı özelliği oldu.

iPhone kullanıcılarının güvenliği için etkili olan bu özellik Amerikan Otomobil Derneği (AAA) tarafından desteklenen hizmetle daha da genişledi. Bu özellik sayesinde telefon kapsama alanı dışındayken araçla ilgili acil durumlarla başa çıkmak daha kolay olacak.

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Özellikle ilgili dikkat çeken bir başka nokta ise uydu desteği oldu. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl iPhone 14 ile birlikte uydu üzerinden Acil SOS özelliği geldi. Yeni özellik de iPhone'ların bu özelliğine entegre bir şekilde çalışacak.

Yol Yardımı özelliği, aracınızla yolda kaldığınızda, benzininiz bittiğinde hatta lastik patlaması gibi durumlarda da işinize yarayacak. Öte yandan hücresel veya Wi-Fi kapsamı alanının olmadığı durumlarda dahi çalışması için de Acil Durum Metni seçeneği entegre olarak çalışacak.

Kullanıcılar özelliği kullanmak istediklerinde Apple'ın sunduğu anketi dolduracak ve bilgileri AAA'ya iletecekler. AAA ise bu bilgilerle kullanıcının konumunu belirleyecek ve bir yardım ekibi gönderecek. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. O da uydu özelliğinin çalışması için açık bir görüş alanının olması. Bundan dolayı özellik, ormanlık veya ağaçlık alanlarda çalışmayabilir.

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