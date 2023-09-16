Apple'ın yeni iPhone 15 modellerinin batarya kapasiteleri Çin düzenleyici listesine göre açıklandı. iPhone 15 serisi, önceki iPhone 14 modellerine göre daha uzun pil ömrü sunuyor.

Geçtiğimiz Salı günü, Apple yeni iPhone 15 modellerini tanıtarak bir etkinlik düzenledi. Bu yeni akıllı telefonların öne çıkan özelliklerini paylaşan Apple, ancak batarya kapasiteleri hakkında resmi bir açıklama yapmamıştı. Ancak Çin'de yapılan düzenleyici listesine göre, iPhone 15 batarya kapasiteleri belli oldu!

iPhone 15 batarya kapasiteleri belli oldu!

Apple, tanıtım sırasında iPhone 15 serisinin batarya kapasitesi hakkında net bir bilgi vermemişti. Şirket, bu yeni modellerin günlük kullanım için yeterli pil ömrüne sahip olduğunu vurgulamıştı. Apple'ın resmi web sitesinde yer alan teknik özelliklere göre, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri, çevrimdışı video oynatma süresi konusunda önceki iPhone 14 modellerine göre daha uzun pil ömrü sunuyor.

Çin düzenleyici listesine göre, iPhone 15'in nominal kapasitesi 3.349mAh ve 12.981Wh watt değerine sahip. iPhone 15 Pro ise 3.274mAh pil kapasitesi ve 12.70Wh watt değerine sahiptir.

iPhone 15 Türkiye fiyatları

iPhone 15 serisinin batarya kapasiteleri şu şekilde:

iPhone 15: 3.349 mAh

iPhone 15 Plus: 4.383 mAh

iPhone 15 Pro: 3.274 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4.422 mAh

Bu verilere göre, 2022'de piyasaya sürülen iPhone 14 serisi ile karşılaştırıldığında, iPhone 15 modellerinin batarya kapasiteleri artmış görünüyor.

iPhone 14: 3.279 mAh

iPhone 14 Plus: 4.325 mAh

iPhone 14 Pro: 3.200 mAh

iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

iPhone 15 vs iPhone 14 batarya farkları tablosu

ModeliPhone 15 serisi (mAh)iPhone 14 serisi (mAh)Yüzdesel Fark iPhone 153,3493,279%2.14 artışiPhone 15 Plus4,3834,325%1.34 artışiPhone 15 Pro3,2743,200%2.31 artışiPhone 15 Pro Max4,4224,323%2.29 artış

Ancak Apple, bu artışlara rağmen yeni iPhone 15 modellerinin pil ömrünün önceki modellere göre belirgin bir şekilde daha iyi olmadığını belirtti. Bu, muhtemelen gerçek dünya kullanımında farkın pek hissedilmemesi nedeniyle olabilir. Apple, etkinlik sırasında A17 Pro çipinin büyük verimlilik iyileştirmelerinin pil ömrünü artıracağı yönündeki söylentilere karşı herhangi bir vurgu yapmadı.

Apple'a göre, her iPhone 15 modelinin yaklaşık olarak şu kadar pil ömrü vardır:

iPhone 15: 20 saat

iPhone 15 Plus: 26 saat

iPhone 15 Pro: 23 saat

iPhone 15 Pro Max: 29 saat

Bu pil ömrü, iPhone 14 serisi ile aynı. Ancak, gerçek dünya performansının ne kadar iyileştirildiğini kesin olarak söylemek için üçüncü taraf test sonuçlarını beklememiz gerekebilir.