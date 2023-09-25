iPhone 15 Ailesine Resident Evil Village'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Apple'ın Wonderlust etkinliğinde tanıtılan iPhone 15 ailesinde Resident Evil Village oynanabilecek. Oyun, 30 Ekim 2023'te Apple akıllı cihazlarına gelecek. Ücretsiz olarak indirilebilecek olan oyunun tam sürümü için ise ücret ödenecek. Ayrıca Resident Evil 4 Remake'in de çıkış tarihi belli oldu.

12 Eylül'de Apple'ın gerçekleştirdiği Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 ailesi tanıtıldı. Tabii ki lansmanın en önemli kısmı, yeni seriyle birlikte gelen özellikler oldu. Ancak iPhone 15 ailesinde Resident Evil Village gibi yeni nesil oyunların oynanabilecek olması da hatırı sayılır bir gelişme olmuştu.

Şimdi iPhone 15 ailesine Resident Evil Village'ın ne zaman çıkış yapacağı belli oldu

Resident Evil Village, 30 Ekim 2023'te Cadılar Bayramı için tam zamanında Apple akıllı cihazlarına geliyor.

Aksiyon-korku oyunu ücretsiz olarak indirilebilir ve herkesin açılış sekanslarını ücretsiz olarak denemesine izin verecek. Ancak oyunun tamamının kilidini açmak için 27£ (897 TL) ve "Winters' Expansion" DLC'sini deneyimlemek için 11£ (365 TL) daha gerekecek.

Efsane geliyor: Resident Evil 9 çıkış tarihi sızdırıldı!

Resident Evil 4 Remake iDevice portu da hala yolda, ancak Capcom çıkış tarihi olarak sadece 2023 yılı içinde olacağını söylüyor. Daha eski çıkış tarihli Resident Evil Village'ın aksine, Resident Evil 4 Remake size 44£ (1.463 TL) ve yeni çıkan DLC, Separate Ways, 5.50£'a (182 TL) mal olacak. Yine de oyunu ücretsiz olarak indirebilir ve satın almadan önce deneyebilirsiniz.

Henüz portun Avrupa App Store'larına gelip gelmeyeceği veya ne zaman geleceği ya da fiyatın ülkemize yerel olarak nasıl çevrileceği hakkında bir bilgi yok.

Yine de tüm Apple cihazları korku oyunlarını çalıştıramayacak. Village yalnızca iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ve M1 çipli veya daha yeni iPad Air ve iPad Pro cihazlarında kullanılabilir. Resident Evil 4 Remake de aynı iPhone kısıtlamalarına sahip, ancak M1 çipi veya daha yenisi olan tüm iPad ve Mac'lerde oynanabilir olmalı diye düşünüyoruz.

Resident Evil 9 geliyor! Hikayesi ve geçeceği yer sızdı

Geçen haftaki Apple açılış konuşmasında Resident Evil 4, Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage ve Death Stranding gibi oyunları çalıştıran iki yeni iPhone'un (iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max) tanıtılmasıyla bunu öğrenmek üzereyiz.