iPhone 14 ve iPhone 13 serisinde can sıkıcı sorun!

Cihazlarını iOS 16.1 sürümüne güncelleyen bazı iPhone 14 ve iPhone 13 kullanıcıları, ekran donma hatası ile karşılaştı.

Apple'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu iOS 16 sürümü ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor. iPhone 14 ve iPhone 13 serisi, ekran donma hatası ile gündeme geldi.

iPhone 14 ve iPhone 13, ekran donma hatası ile gündemde

iOS 16'daki yeni hatalar yalnızca yeni iPhone 14 serisini değil, aynı zamanda iPhone 13 ailesini de etkiliyor. Bazı kullanıcılar, cihazlarının yazılımını güncelledikten sonra ekran donma hatasıyla karşılaştıklarını bildirdi.

Geçiş animasyonlarında sorun yaşadıklarını belirten iPhone sahipleri, bazı durumlarda cihazın çalışmayı tamamen durdurduğunu ifade etti. Geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 16.1 güncellemesiyle ortaya çıkan sorun, henüz çözülmedi.

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Sosyal medya platformlarında sorun ile ilgili paylaşım yapan iPhone 14 Pro kullanıcısı, "Spotlight Search menüsü haricinde hiçbir yere giremiyorum. Cihazın ana ekrana dönmesi için uğraşsam da ne yazık ki ana ekrana ulaşamadım." ifadelerine yer verdi.

Bazı iPhone 13 kullanıcıları, iPhone'ların durup dururken kapanmasının yanı sıra, ekranın tamamını yeşile çeviren bir sorunla da karşılaştıklarını belirtti. Kullanıcılar, sorunların iOS 16 güncellemesi sonrasında ortaya çıktığının altını çizdi.

Apple'ın bu sorunlar için ne zaman güncelleme yayınlayacağı henüz bilinmiyor. Ancak, yeni iOS 16.2 güncellemesinin bu hataların en azından bir kısmını gidereceği tahmin ediliyor.

iOS 16.1 ile karşımıza çıkan yenilikler ise şu şekilde;

iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi

Fotoğrafları ve videoları en fazla beş başka kişiyle sorunsuz bir şekilde paylaşmaya yönelik ayrı bir arşiv

Ayarlama kuralları, bir arşiv ayarlarken veya arşive katılırken başlangıç tarihine ya da fotoğraflardaki kişilere göre eski fotoğraflarla kolayca katkıda bulunmanızı sağlar

Paylaşılan Arşiv'i, Kişisel Arşiv'inizi ya da her ikisini görüntüleme arasında kolayca geçiş yapmak için arşiv filtreleri

Paylaşılan düzenlemeler ve izinler herkesin fotoğraf eklemesine, düzenlemesine, favori yapmasına, resim yazısı eklemesine ve silmesine olanak tanır

Kamera'daki paylaşma seçeneği, çektiğiniz fotoğrafları doğrudan Paylaşılan Arşiv'e göndermeyi ya da Bluetooth kullanılarak diğer katılımcıların yakında olduğu algılandığında otomatik paylaşma ayarını etkinleştirmeyi seçmenize izin verir

Canlı Etkinlikler

Üçüncü parti uygulamalardan Canlı Etkinlikler, iPhone 14 Pro modellerindeki Dynamic Island'da ve kilitli ekranda bulunabilir

Cüzdan

Anahtar paylaşımı, Cüzdan'daki araba anahtarını, otel odası anahtarını ve diğer anahtarları Mesajlar ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak güvenli bir şekilde paylaşmanızı sağlar

Ev

Pek çok akıllı ev aksesuarının birden fazla ekosistemde birlikte çalışmasını sağlayan yeni akıllı ev bağlantı standardı Matter desteklenir

Kitaplar

Okuyucu denetimleri siz okumaya başladığınızda otomatik olarak gizlenir

Bu güncelleme, iPhone'unuzla ilgili hata düzeltmeleri de içerir:

Silinen yazışmaların Mesajlar'daki yazışma listesinde görünmesi

Dynamic Island içeriğinin Ulaşılabilirlik kullanılırken kullanılamaması

VPN uygulaması kullanılırken CarPlay'in bağlanamaması

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