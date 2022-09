iPhone 14'ün gözden kaçan yeni özellikleri!

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde yer alan ve dikkat çekici olduğunu düşündüğümüz 5 özelliği bir araya getirdik.

Apple, yaptığı etkinlik ile birlikte yeni nesil iPhone modellerini tanıttı. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri Pro versiyonlar kadar dikkat çekmemiş olsa da bazı yeni özellikleri ile ilgiyi hak ediyor. Bizler de bu gölgede kalan özellikleri bir araya getirmek istedik.

iPhone 14 modellerinde geri planda kalan 5 özellik

Apple, yeni nesil akıllı telefonlarında standart iPhone 14'ler ile Pro takısı alan versiyonlar arasındaki çizgiyi netleştiriyor. Daha yeni bir işlemci ile karşımıza çıkan Pro versiyonlar aynı zamanda çentik yerine kullanılan 'hap' formlu kamera ve sensör yuvasıyla da kardeşlerinden ayrılıyor.

Sahip olduğu işlemci, kamera ve tasarım avantajları ile birlikte iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max standart versiyonları biraz daha geri planda bırakıyor. Her ne kadar durum böyle olsa da iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde yer alan ve dikkat çekici olduğunu düşündüğümüz 5 özelliği bir araya getirdik.

iPhone 14 artık daha az ısınacak

?iPhone 14? ve ?iPhone 14? Plus, iPhone 13 Pro ve ?iPhone 13 Pro? Max'e güç sağlayan aynı işlemciden gücünü alacak. Ancak her ne kadar A15 olarak adlandırılmış olsa da yeni modellerin işlemcilerinde 4 yerine 5 GPU çekirdeğine yer veriliyor. Eklenen çekirdek sayesinde iPhone 14 daha yüksek performans seviyelerine çıkabilecek.

Daha güçlü işlemci ise ısınma konusunda bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Bu sorunu çözmek için Apple, ?iPhone 14? ve ?iPhone 14? Plus'ı elden geçirdiğini açıkladı. Yapılan değişiklikler ile ?iPhone 14? ve ?iPhone 14? Plus kullanıcıları, telefonları ısınmadan daha uzun pil ömrü elde edebilecekler.

Daha parlak flaş ışığı

Yeni kamera özelliklerinin yanı sıra Apple, ?iPhone 14? ve ?iPhone 14? Plus'taki True Tone flaşını daha parlak hale getirdi. Belirli koşullarda iki kata kadar daha parlak ışık sunan flaş, düşük ışık koşullarında kullanıcısına yardımcı olacaktır. Yeni flaşın yanı sıra geliştirilmiş lens ve güncellenmiş görüntü sinyali işleme ile özellikleri ile Apple, ?iPhone 14? ve ?iPhone 14? Plus'ın ana Geniş ve Ultra Geniş kamerada 2,5 kat daha iyi düşük ışık performansı sunduğunu belirtiyor.

iPhone 14 Plus'ta uzun batarya ömrü

Apple yeni iPhone 14 Plus modelinde şimdiye kadarki en uzun batarya ömrünü sunduklarını açıkladı. Daha büyük boyutu sayesinde ?iPhone 14? Plus, ?iPhone 14?'ten daha büyük bir bataryaya ev sahipliği yapabiliyor. ?iPhone 14? Plus ayrıca ?iPhone 13 Pro? Max ve iPhone 14 Pro Max'in aksine, ProMotion ekranı gibi gelişmiş ve batarya tüketen özelliklere de sahip değil.

Gelişmiş özelliklerin olmaması, daha büyük batarya ve dahili tasarımdaki güncellemeler ile ?iPhone 14? Plus'ın uzun kullanımlar için en iyi ?iPhone? olduğunu söyleyebiliriz. Apple, ?iPhone 14? Plus kullanıcılarının standart ?iPhone 14?'te sunulan 20 saate kıyasla 26 saate kadar video oynatabileceğini ifade ediyor.

Autofocus özelliğine sahip selfie kamerası

?iPhone 14? ve ?iPhone 14? Plus'taki ön kamera artık ilk kez otomatik netlemeyi destekliyor. Otomatik odaklama, görüntüleri daha keskin ve ayrıntılı hale getirmek için ana ögenin her zaman çerçeve içinde olmasını sağlıyor. ?iPhone 14? ve ?iPhone 14? Plus'taki ön kamera, otomatik odaklamanın yanı sıra artık düşük ışık performansında 2 kat iyileştirme sağlayan daha geniş bir diyafram açıklığına da sahip.

Yenilenen renk seçenekleri

?iPhone 14? ve ?iPhone 14? Plus, mavi, mor, gece yarısı, yıldız ışığı ve (PRODUCT) kırmızı renkleri ile karşımıza çıkıyor. Ancak tüm renklerin az da olsa değiştiğini belirtmek gerekiyor. Kırmızı renk öncekine göre daha parlak hale getirilirken, mavi ise daha açık bir tonla karşımıza çıkıyor.

Diğer yandan Apple, iPhone 14 serisi ile birlikte yeni mor renk seçeneğini de renk paletine eklemiş durumda. iPhone 13'ten hatırladığımız yeşil renk ise yeni nesil ile birlikte yerini kaybetmiş gibi görünüyor. Akıllı telefonlarda sunulan Gece Yarısı ve Yıldız Işığı renkleri ise değişmeden yoluna devam ediyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde gözden kaçabileceğiniz düşündüğümüz özellikler bu şekilde sıralanıyor. Peki siz yeni iPhone 14 modellerinde sunulan özellikler arasında en çok hangisini beğendiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.