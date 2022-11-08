iPhone 14 toplam üretim adedi azalmaya devam ediyor!

iPhone 14 Pro modellerinin gösterdiği başarıya rağmen Apple, iPhone üretimini bir kez daha azaltma kararı aldı.

Apple, iPhone 14'ü tanıttığından bu yana sorunlarla devam ediyor. Şirketin Pro modelleri dışında neredeyse iPhone 13'ün devamında olan iPhone 14 modeller birçok çevreden tepki toplamıştı. Telefonların satışları da bu durumu destekliyor.

iPhone 14 üretimi 3 milyon adet azaltılıyor

Özellikle iPhone 14 Plus oldukça düşük satış rakamları ile üretim hayatına başlamıştı. Aynı zamanda standart iPhone 14 modeli de satış anlamında oldukça gerilerde kaldı. iPhone 14 Pro modellerinin gösterdiği başarıya rağmen Apple, iPhone üretimini bir kez daha azaltma kararı aldı.

Telefonlardaki bu düşük talebin yanı sıra Çin'in Zhengzhou kentinde devam eden COVID-19 salgını da telefon üretimini oldukça kötü etkilemiş durumda. İlk olarak iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri için daha düşük üretim adetlerinin düşeceği söylenirke, şimdi de diğer iPhone modellerinin üretim rakamlarında benzer bir düşüş yaşanacak.

iPhone 14 Pro ve Pro Max teslimatına koronavirüs engeli

Apple'ın toplamda 90 milyon adet üretilecek olan iPhone 14 ve 14 Plus modellerinin üretim rakamını 87 milyona çektiği belirtildi. Oldukça başarısız satış rakamlarına ulaşan bu iki model için üretim rakamlarının düşürülmesi beklenen bir sonuçtu.

Bilindiği gibi bu iki model yeni nesilde A15 Bionin işlemciyle yoluna devam ediyor. Bu işlemci yeni nesil telefonlar için elden geçirilmiş olsa da yine de beklenen performans artışını yansıtmıyor. Bunun yanı sıra Pro modellerinin aksine standart modellerde çentikli tasarım kullanılmaya devam ediyor.

Hem performans hem de tasarım anlamında iPhone 14 Pro modellerinin arkasında kalan iki telefon beklendiği şekilde başarılı satış rakamlarına ulaşamadı. Bunun bir sonucu olarak da modellerinin üretimi gün geçtikçe azaltılıyor.

Görünen o ki iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri arasındaki makası artırmak Apple'ın istediği sonuçları doğurmadı. Peki siz iPhone 14 modellerinin üretim sayılarının azaltılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.