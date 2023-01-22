iPhone 13 vs iPhone 14 karşılaştırma!

İlk kez çapraz kamera tasarımı sunulan iPhone 13, diğer yanda ise en güncel model iPhone 14. iPhone 13 vs iPhone 14 videosu ile sizlerleyiz.

Bir tarafta Apple'ın ilk kez çapraz kamera tasarımını sunduğu İphone 13, diğer yanda ise en güncel model iPhone 14. Aradaki 5.000 TL farka değer mi? iPhone 13 vs iPhone 14 videosu ile sizlerleyiz.

iPhone 13 vs iPhone 14

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iPhone 13 özellikleri

Tüm seride olduğu gibi iPhone 13, Apple A15 Bionic işlemciden gücünü alıyor. Bu durum kendisini en güçlü iPhone modeli yapmaya yeterli oluyor. Geçtiğimiz yıl 64 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl 128 GB alanla geldi. Özellikle cihazın giriş seviyesi modelinin depolamasının artması da rakiplerinin işini zorlaştıracak.

5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen A15 Bionic işlemcisi, iPhone 13 ailesinin tüm üyelerine güç veriyor. 15 milyar transistörden oluşan işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi yer alıyor.

6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 13'ün arkadaki iki kamerası 12 Megapiksel f/1.6 geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı lense sahip. Bununla beraber gece modunu önceki seride iyileştiren Apple, yeni iPhone'larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 4 teknolojisini kullanıyor. Cihazda yer alan Face ID çentiği ise bir önceki modele göre yüzde 20 daha küçük.

Ön tarafta 12 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip Smart HDR 4 destekli kamera karşımıza çıkıyor. Face ID teknolojisini sunan bu kamera, ayrıca 4K / 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

Apple ayrıca video için, eğlenceli bir Knives Out tarzı parodide gösterdiği bir video sırasında odağı değiştirmek için bir odak efektine izin veren yeni bir "sinematik modu" tanıttı. Bir video kaydederken, sinema modu gerçek zamanlı çekim yaparken odağı otomatik olarak değiştirip, insanlar çerçeveye girdiğinde veya kameradan uzağa baktığında odağı otomatik olarak değiştiriyor. Ayrıca, daha hassas kontrol için odağı manuel olarak değiştirebilecek veya belirli bir nesneye odaklanabileceksiniz.

iPhone 13 teknik özellikleri