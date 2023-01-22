iPhone 13 vs iPhone 14 karşılaştırma!
Teknoloji Haberleri
İlk kez çapraz kamera tasarımı sunulan iPhone 13, diğer yanda ise en güncel model iPhone 14. iPhone 13 vs iPhone 14 videosu ile sizlerleyiz.
Bir tarafta Apple'ın ilk kez çapraz kamera tasarımını sunduğu İphone 13, diğer yanda ise en güncel model iPhone 14. Aradaki 5.000 TL farka değer mi? iPhone 13 vs iPhone 14 videosu ile sizlerleyiz.
iPhone 13 vs iPhone 14
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iPhone 13 özellikleri
Tüm seride olduğu gibi iPhone 13, Apple A15 Bionic işlemciden gücünü alıyor. Bu durum kendisini en güçlü iPhone modeli yapmaya yeterli oluyor. Geçtiğimiz yıl 64 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl 128 GB alanla geldi. Özellikle cihazın giriş seviyesi modelinin depolamasının artması da rakiplerinin işini zorlaştıracak.
5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen A15 Bionic işlemcisi, iPhone 13 ailesinin tüm üyelerine güç veriyor. 15 milyar transistörden oluşan işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi yer alıyor.
6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 13'ün arkadaki iki kamerası 12 Megapiksel f/1.6 geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı lense sahip. Bununla beraber gece modunu önceki seride iyileştiren Apple, yeni iPhone'larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 4 teknolojisini kullanıyor. Cihazda yer alan Face ID çentiği ise bir önceki modele göre yüzde 20 daha küçük.
Ön tarafta 12 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip Smart HDR 4 destekli kamera karşımıza çıkıyor. Face ID teknolojisini sunan bu kamera, ayrıca 4K / 60 FPS video kaydı yapabiliyor.
Apple ayrıca video için, eğlenceli bir Knives Out tarzı parodide gösterdiği bir video sırasında odağı değiştirmek için bir odak efektine izin veren yeni bir "sinematik modu" tanıttı. Bir video kaydederken, sinema modu gerçek zamanlı çekim yaparken odağı otomatik olarak değiştirip, insanlar çerçeveye girdiğinde veya kameradan uzağa baktığında odağı otomatik olarak değiştiriyor. Ayrıca, daha hassas kontrol için odağı manuel olarak değiştirebilecek veya belirli bir nesneye odaklanabileceksiniz.
iPhone 13 teknik özellikleri
iPhone 14 özellikleri 5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen A15 Bionic işlemcisi, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ailesinin tüm üyelerine güç veriyor. 15 milyar transistörden oluşan işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi yer alıyor. Apple, rakiplerinden yüzde 50'ye kadar daha hızlı "bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci" olduğunu, ayrıca grafiklerin rakiplerinden yüzde 30'a kadar daha hızlı olduğunu söyledi. 16 çekirdekli Neural Engine ile geliştirilmiş görüntü sinyal işlemcisi, A15 Bionic'i rakiplerinden ayırıyor. iPhone 14'ün bu versiyonu çoğu kullanıcının beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Ayrıca bugüne kadar ortaya çıkan sızıntıların büyük bir bölümü de doğru çıktı. 6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 14'ün arkadaki iki kamerası 12 Megapiksel f/1.6 geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı lense sahip. Bununla beraber gece modunu önceki seride iyileştiren Apple, yeni iPhone'larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 5 teknolojisini kullanıyor. Cihazda yer alan Face ID çentiği ise bir önceki modele göre yüzde 20 daha küçük. iPhone 14, Apple'ın geçen yıl 13'te tanıttığı bir özellikle geldi. Titreşimleri azaltmak için geniş sensörü fiziksel olarak hareket ettiren sensör kaydırma sabitleme teknolojisi cihazda yer alacak. Ön tarafta 12 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip Smart HDR 5 destekli kamera karşımıza çıkıyor. Face ID teknolojisini sunan bu kamera, ayrıca 4K / 60 FPS video kaydı yapabiliyor. iPhone 14 teknik özellikleri Ekran: 6,1 inç – 1170 x 2532 piksel – 460 PPI – Super Retina XDR OLED – Ön ve arka taraf Ceramic Shield – HDR desteği, 2.000.000: 1 kontrast oranı, 800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR), Dolby Vision İşlemci: Yenilenmiş Apple A15 Bionic Depolama ve RAM: 128 GB, 256 GB ve 512 GB NVMe – 6 GB LPDDR4X RAM Ana Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 5 – 12 Megapiksel, f/2.4 (ultra geniş açı), Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimi Ana Kamera Video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı – Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p), 4K video kaydederken 8 Megapiksel fotoğraf çekme – Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği Ön Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 5, Gece Modu Ön Kamera Video: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 24-25-30-60 FPS @4K, 25-30-60 FPS @1080p – 120 FPS @1080p ağır çekim video desteği Batarya: 3.279 mAh – 35W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Lightning İşletim Sistemi: iOS 16
Ekran: 6,1 inç – 1170 x 2532 piksel – 460 PPI – Super Retina XDR OLEDCam koruması: Ön ve arka taraf Ceramic ShieldDiğer özellikler: HDR desteği, 2.000.000: 1 kontrast oranı, 800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR), Dolby VisionDonanım: İşlemci: Apple A15 BionicDepolama – RAM: 128, 256 ve 512 GB NVMe, 4 GB RAMKamera: Ana kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 42. kamera: 12 Megapiksel, f/2.4 (ultra geniş açı), Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimiArka kamera video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı – Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p), 4K video kaydederken 8 Megapiksel fotoğraf çekmeAğır çekim video: Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteğiÖn kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 4, Gece ModuÖn kamera video: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 24-25-30-60 FPS @4K, 25-30-60 FPS @1080pAğır çekim: 120 FPS @1080pDiğer: Batarya: 20W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarjBağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Lightningİşletim Sistemi: iOS 15
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iPhone 14 özellikleri
5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen A15 Bionic işlemcisi, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ailesinin tüm üyelerine güç veriyor. 15 milyar transistörden oluşan işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi yer alıyor.
Apple, rakiplerinden yüzde 50'ye kadar daha hızlı "bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci" olduğunu, ayrıca grafiklerin rakiplerinden yüzde 30'a kadar daha hızlı olduğunu söyledi.
16 çekirdekli Neural Engine ile geliştirilmiş görüntü sinyal işlemcisi, A15 Bionic'i rakiplerinden ayırıyor. iPhone 14'ün bu versiyonu çoğu kullanıcının beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Ayrıca bugüne kadar ortaya çıkan sızıntıların büyük bir bölümü de doğru çıktı.
6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 14'ün arkadaki iki kamerası 12 Megapiksel f/1.6 geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı lense sahip. Bununla beraber gece modunu önceki seride iyileştiren Apple, yeni iPhone'larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 5 teknolojisini kullanıyor. Cihazda yer alan Face ID çentiği ise bir önceki modele göre yüzde 20 daha küçük.
iPhone 14, Apple'ın geçen yıl 13'te tanıttığı bir özellikle geldi. Titreşimleri azaltmak için geniş sensörü fiziksel olarak hareket ettiren sensör kaydırma sabitleme teknolojisi cihazda yer alacak.
Ön tarafta 12 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip Smart HDR 5 destekli kamera karşımıza çıkıyor. Face ID teknolojisini sunan bu kamera, ayrıca 4K / 60 FPS video kaydı yapabiliyor.
iPhone 14 teknik özellikleri
Ekran: 6,1 inç – 1170 x 2532 piksel – 460 PPI – Super Retina XDR OLED – Ön ve arka taraf Ceramic Shield – HDR desteği, 2.000.000: 1 kontrast oranı, 800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR), Dolby Vision
İşlemci: Yenilenmiş Apple A15 Bionic
Depolama ve RAM: 128 GB, 256 GB ve 512 GB NVMe – 6 GB LPDDR4X RAM
Ana Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 5 – 12 Megapiksel, f/2.4 (ultra geniş açı), Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimi
Ana Kamera Video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı – Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p), 4K video kaydederken 8 Megapiksel fotoğraf çekme – Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Ön Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 5, Gece Modu
Ön Kamera Video: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 24-25-30-60 FPS @4K, 25-30-60 FPS @1080p – 120 FPS @1080p ağır çekim video desteği
Batarya: 3.279 mAh – 35W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj
Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Lightning
İşletim Sistemi: iOS 16