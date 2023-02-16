"iOS mu yoksa Android mi daha güvenli?" sorusu akıllı telefon kullanan herkesin sorduğu bir soru haline geldi. Peki hangisi daha güvenli?

Akıllı telefonlarda "iOS mu yoksa Android mi daha güvenli?" sorusu ile sıkça duyduğumuz bir soru haline geldi. Çünkü güvenlik hepimiz için ciddi bir konu. Peki bu alanda hangi işletim sistemini tercih edeceğiz? Hangisi bizi daha çok koruyor? İşte detaylar…

Android ne kadar güvenli?

Android 2007 yılında piyasaya çıkmış Linux bazlı bir işletim sistemidir. Açık kaynaklı bir işletim sistemi olması sebebiyle birçok geliştirici tarafından farklı versiyonları ortaya çıkmıştır. Bu versiyonlardan en çok kullanılanı ise Google tarafından geliştirilen halidir.

Google bazlı Android sürümleri önceden yüklenmiş birçok Google uygulaması ile beraber gelir. (Örneğin Maps, YouTube, Meets gibi). Bu durum Android'in tamamen kendine özgün bir işletim sistemi olmadığını gösteriyor.

Bu yüzden de Android'in güvenliği hakkında tam bir sonuç ortaya çıkmıyor. İşin market kısmına geldiğimizdeyse Google Play Store'un yazılım onay kısmında katı bir duruşu olmadığı göze çarpıyor. Bu durum zararlı bir yazılımın istenmese de Google Play Store'da yer alabileceğini gösteriyor.

Google Play Store'da tartışma yaratan değişiklik

iOS gerçekten daha mı güvenli?

Neredeyse tüm IOS kullanıcılarının söylediği tek bir şey var "iPhone daha güvenli". Peki gerçekten öyle mi? IOS bizlere Apple bazlı uygulamalar ile yüklü bir şekilde geliyor. Bu sayede IOS tamamen kendine özgü bir işletim sistemi oluyor.

Bu, IOS kullanıcıları için iyi haber. Daha sonrasında App Store çevresine geliyoruz ve yazılım onaylarının otomatik değil manuel olduğunu bu sayede App Store'a bir yazılımın alınmasının daha zor olduğunu görüyoruz. Bu durum Apple'ın zararlı yazılımlara karşı olan hassasiyetini ortaya koyuyor.

Veri kısmına baktığımızdaysa Apple'ı diğer teknoloji şirketleriyle kıyasladığımız da hizmetler ve veri gelirinin daha az olduğunu ve Apple'ın da bu noktaya daha az odaklandığını görüyoruz. Yani Apple veri satışlarıyla daha az ilgileniyor demek. Bu iyi bir haber daha demektir. Ancak Apple uygulamalarının tüm verilerinizi topladığını da unutmayın.

iPhone'mu Android mi? Hangisini tercih edeceğiz?

Elimizdeki verilere ve yorumlarımıza baktığımızda birçok IOS ve Android sürümünü kıyaslamamız gerektiğini ve farklı bakış açılarıyla konuyu ele aldığımız da cevabın sürekli değişeceğini görüyoruz. Bu durum aslında her iki tarafın avantaj ve dezavantajları olduğunu bizlere gösteriyor.

Bu sebeple özel yazılımlar yüklemeden gizliliğini korumak isteyen bir kullanıcıysanız Apple'a bağlı kalmanızı, Android tarafında da GrapheneOS gibi gizlilik odaklı sürümleri kullanmanızı öneriyoruz. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!