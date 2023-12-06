iOS 17 Güncellemesi Kullanıcıları Uygulamadan Atıyor

Apple'ın eylül ayında kullanıma sunulan iOS 17 güncellemesi, kullanıcılar tarafından sık sık hatalarla karşılaşılıyor. Son olarak, kullanıcılar mesaj yazarken uygulamadan atıldıklarını bildiriyor. Apple, bu sorunu çözmek için geçici bir çözüm buldu.

Apple'ın eylül ayında kullanıma sunulan iOS 17 güncellemesi sık sık gündeme geldi. İşletim sistemi, kullanıma sunulduğu andan itibaren pek çok hata ile kullanıcı karşısına çıktı. iOS 17 şimdi de yeni bir sorunla gündemde. Yeni güncellemeyi kullananlar bu kez mesaj yazarken uygulamadan atıldıklarını söylüyor.

iOS 17 uygulama sorununa geçici çözüm bulundu!

Apple, iPhone'lar için iOS 17 güncellemesi geçtiğimiz eylül ayında kullanıma sunuldu. Yeni güncellemeyle birlikte iPhone kullanıcıları birçok yeni özelliğe kavuştu. Ancak yeni özelliklerin yanı sıra birçok hata da beraberinde geldi.

Şirket yayınladığı ara güncellemelerle bu sorunları çözüme kavuşturuyor. Ancak sorunlar listesine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Şimdi de iOS 17 kullanıcıları yeni bir sorunla karşılaştı. Kullanıcılar, mesaj yazarken birden uygulamadan atıldıklarına dair paylaşımlar yapıyor.

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İddialara göre kullanıcılar, Notlar ve Mesajlar gibi uygulamalarda yazı yazarken uygulamadan atılıyor. Bu sorun ise ekranda yazı yazmaya devam ederken oluyor. Ayrıca söz konusu sorun telefonlardaki uygulama değiştiricisinin bir anda çalışmasıyla meydana geliyor.

Pek çok kullanıcı bu hatanın hızlı bir şekilde klavyeyi kullandıktan sonra ortaya çıktığını belirtti. Ayrıca bazı kullanıcılar telefonlarını iade ettikten sonra aldıkları yeni cihazda da aynı sorunu yaşadıklarını ifade etti. Yaşanan bu sorunların ardından geçici bir çözüm bulundu. O da Ulaşılabilirlik özelliğini devre dışı bırakmak.

Belirtilene göre bu özelliği devre dışı bıraktıktan sonra uygulama değiştiricinin birden açılması sorunu ortadan kalkıyor. Bu özelliği devre dışı bırakmak için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Telefonunuzdan Ayarlar'ı açın.

Ardından Erişebilirlik seçeneğini seçin.

Sonrasında ise 'Fiziksel ve Devimsel' başlığı altında yer alan Dokunma seçeneğine tıklayın.

Son olarak Ulaşılabilirlik seçeneğinin aktiflikten çıkarın.

Peki, siz iOS 17 uygulama sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz böyle bir sorun yaşadınız mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!