iOS 16.4 yayınlandı!

Apple'ın iPhone modelleri için beklenen iOS 16.4 güncellemesi yayınlandı. Birçok farklı yenilik içeren yeni güncelleme ile daha hızlı bir iPhone deneyimi de kullanıcılara sunuluyor. İşte yeni iOS güncellemesi detayları ve notları…

iOS 16.4 yenilikleri

Yeni güncellemeyi iPhone X'ten itibaren iPhone 14 modellerine kadar tüm telefonlar alacak. Ayrıca iPhone 8 serisi, SE 2 ve SE 3 modelleri de güncellemeyi alacak telefonlar arasında. iOS 16.4 ile gelen yeni özelliklerin listesiyse şöyle:

Hayvanları, el hareketlerini ve bazı nesneleri içeren 21 adetlik yeni emoji paketi artık emoji klavyesinde kullanılabilir,

Ana ekrana eklenen web uygulamaları için bildirimler,

Hücresel aramalar için ses izolasyonu özelliği, bu özellik arama esnasında sesinizi ön plana çıkarır ve çevrenizdeki ortam gürültüsünü engeller bu sayede daha temiz bir görüşme deneyimi size sunar,

Fotoğraflar'daki yinelenenler albümü desteği, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi'ndeki yinelenen fotoğrafları ve videoları seçecek şekilde genişletildi,

Hava durumu ve harita uygulaması için VoiceOver desteği,

Flaş ışıkları veya yanıp sönen ışıklar algılandığında videoyu otomatik olarak soluklaştıran erişilebilirlik ayarı,

Çocuklardan gelen satın alma izni isteklerinin ebeveynlerin aygıtında görünmemesine neden olan hata düzeltildi,

Matter uyumlu termostatların Apple Home ile eşlendiğinde yanıt vermemeye başlamasına neden olan sorunlar giderildi,

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri yapıldı.

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Güncellemeyle birlikte gelen ses izolasyonuysa listenin en çok dikkat çekenleri arasında. iOS 16.4 ile yeni gelen bu özellik sayesinde telefon konuşmalarınız artık daha net ve anlaşılır olacak. iPhone'nuz sizin sesinizi yükseltirken aynı anda ortam ve çevre gürültüsünü de azaltacak. Böylece telefon konuşmalarınızın kalitesi artacak.

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