iOS 16.4 geliştirici betası yayınlandı! Yenilikler neler?

Apple, iPhone kullanıcıları için en yeni iOS 16.4 güncellemesini dağıtıma çıkarmaya başladı. İlk aşamada beta programına kayıtlı kullanıcılara sunulan güncelleme, aramalar için Voice Isolation (Ses Yalıtımı) desteği ve yeni emojileriyle dikkat çekiyor. İşte tüm yenilikler.

iOS 16.4 beta kullanıcıları için dağıtılıyor

Apple, Ses Yalıtımı özelliğiyle dikkat çeken yeni iOS 16.4 sürümünü erişilebilir hale getirdi. Yeni özellik, kullanıcının sesine öncelik vererek daha net telefon görüşmelerini mümlün kılıyor. Ses yalıtımının, iOS 15 ve macOS Monterey'de VoIP aramalarında (FaceTime ve WhatsApp gibi uygulamalar) desteklendiğini hatırlatalım.

Ses yalıtımına ek olarak yeni paket, 21 yeni emojiye ev sahipliği yapıyor. Ayrıca web uygulamaları için anlık bildirimler ve HomeKit için hata düzeltmelerini içeriyor. Güncelleme şu anda beta programına kayıtlı olan kullanıcılar için dağıtılmaya başlandı.

https://shiftdelete.net/ios-16-4-beta-4

Release Candidate (RC) sürümleri genellikle yeni bir iOS sürümünün resmi olarak yayınlanmasından önce paylaşılır. Bundan dolayı iOS 16.4 genel sürümünün birkaç hafta sonra yayınlanması muhtemel görünüyor. İşte tüm güncelleme notları.

iOS 16.4 güncelleme notları

Hayvanlar, el hareketleri ve nesneler dahil 21 yeni emoji artık emoji klavyesinde mevcut

Ana ekrana eklenen web uygulamaları için bildirim alın

Hücresel aramalar için Voice Isolation (Ses Yalıtımı), sesinize öncelik verir ve çevrenizdeki ortam gürültüsünü engeller

Fotoğraflar'daki yinelenen albüm, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı'ndaki yinelenen fotoğrafları ve videoları algılamak için desteği genişletiyor

Hava Durumu uygulamasındaki haritalar için VoiceOver desteği

Flaş efektleri algılandığında videoyu otomatik olarak kısmak için erişilebilirlik ayarı

Çocuklardan "Satın Almak İçin Sor" isteklerinin ebeveynin cihazında görünmemesine neden sorun düzeltildi

İphone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Crash Detection optimizasyonları yapıldı

Apple ayrıca iPadOS 16.4 RC, watchOS 9.4 RC, tvOS 16.4 RC ve macOS Ventura 13.3 RC gibi diğer yazılım güncellemelerinin de beta kullanıcılarına dağıtmaya başladı.

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