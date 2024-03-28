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Intel, yapay zeka alanında Copilot ile entegrasyonu tanıttı

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Tayvan'ın başkenti Taipei'de geniş kapsamlı bir etkinlik düzenleyen Intel, yapay zeka alanındaki yeniliklerini tanıttı. Bu yeniliklerin başında ise, Microsoft'un sohbet asistanı Copilot ile yapılacak olan entegrasyon geliyor. Buna göre, asistan Intel'in yapay zekalı işlemcileri sayesinde birçok bilgisayarda entegre bir şekilde kullanılabilecek.

Bu gelişmenin, Silikon Vadisi'nde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabileceği konuşuluyor. Şirketin yatırımcıları tarafından da büyük bir çoşku ile karşılanan haberin, Intel hisselerinde gözle görülür bir sıçramaya sebep olabileceği de iddia ediliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

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Yapılan etkinlikte Intel Core Ultra işlemcilerinin yeni kabiliyetleri bir kez daha gözler önüne serilirken, firmanın baş rakibi olan AMD'nin uykularını kaçırabilecek özellikler anlatıldı. Bu işlemcilerin belirgin şekilde daha az güç tüketeceği belirtilirken, çok daha stabil bir performans vereceği de söyleniyor. Ayrıca ürünlerin kişiselleştirme anlamında da hiç olmadığı kadar seçenek sunacağı konuşuluyor.

Intel yönetimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada Copilot desteği üzerine uzun süredir çalıştıklarının altını çizerken, Microsoft ile gelecekte yapılabilecek yeni iş birlikleri için de umut verdi. Fakat Copilot'un tam verimlilikte çalışabilmesi için, halen internet bağlantısına ihtiyaç duyulacağı öne sürülüyor. Teoride bir çok şey oldukça iyi gözükse de, gerçeği ürünler piyasaya çıktığında göreceğiz. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zekalı işlemciler başarılı olabilecek mi? Intel ve Microsoft arasındaki iş birliği daha ne kadar sürecek? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Silikon Vadisi Microsoft Tayvan Taipei Intel Teknoloji Güncel Haberler

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