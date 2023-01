Instagram, yeni beğeni reaksiyonunu test ediyor

Instagram ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Alessandro Paluzzi, platformun yeni bir beğeni reaksiyonu üzerine çalıştığını paylaştı. Paluzzi'nin paylaşımında yenilikle ilgili teknik bir detay bulunmasa da nasıl göründüğüyle ilgili video mevcut. Peki, Instagram'ın yeni beğeni reaksiyonu nasıl görünecek? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Instagram'ın yeni beğeni reaksiyonu daha çok öne çıkacak

Sosyal medya analisti Alessandro Paluzzi'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Instagram yeni beğeni reaksiyonu üzerinde çalışıyor. Paluzzi'nin yaptığı paylaşımda sosyal medya platformunun beğeni sembolu daha çok ön plana çıkıyor.

#Instagram is working on a new "Like" ?? animation ?? pic.twitter.com/1zggYddIkB — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 17, 2023

Şu anda hali hazırda olan beğeni tepkisinde çift tıklamada ortada beyaz renkte bir kalp ortaya çıkıyor. Sağ alt köşedeki beğeni simgesiyle yapılan tıklamada ise şu anki güncellemeyle herhangi bir tepki ekranda belirmiyor. Yukarıda yer alan Instagram'ın yeni beğeni reaksiyonuna göre ise kırmızı renkteki beğeni simgesi, aşağıdan yukarıya doğru ekranda hareket ediyor.

Instagram'dan satış ve alışveriş yapan kullanıcılara kötü haber!

Yenilik, şu anda sosyal medya analistine göre test ediliyor. Kararlı sürüme ne zaman beleceği ise belli değil. Fakat kısa süre içinde gelmesi muhtemel.

Sosyal medya devi ek olarak geçtiğimiz günlerde Mağaza sekmesinin kalkacağını belirten bir açıklama da yaptı. Markaların ve küçük girişimlerin platform üzerinden satış yapmasını sağlayan sekme, Adam Mosseri'ye göre daha sade ve kullanışlı bir tasarımla geri dönecek.

Instagram'ın Mağaza uzantısı, Reels ve Hikayeler'in daha baskın gelmesi sonucu ön plana çıkamıyordu. Fakat yeni tasarımla birlikte kullanıcı deneyimi esas alınarak önceye göre daha fazla kullanılması hedefleniyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sosyal medya devi Instagram'ın yeni beğeni reaksiyonunu nasıl buldunuz, değişmeli mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.