Instagram, 2 milyarın üzerindeki kullanıcısıyla en popüler sosyal medya platformlarının başında geliyor ve birçok kullanışlı işlevi bünyesinde barındırıyor. Ancak bazıları gözden kaçabiliyor. Bunlardan birisi de taslak olarak kaydedilen gönderiler. Peki Instagram taslaklar nerede? Taslak görme ve silme işlemi nasıl yapılır? sorularını cevapladık!

Instagram taslaklar nerede?

Instagram, kullanıcılara taslak olarak kaydedilen gönderileri yönetme imkanı sunuyor. Birkaç adımda taslakları yeni gönderilerde olduğu gibi paylaşma, görme ve silme gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor.

Adım 1: Instagram uygulamasını açın.

Adım 2: Sağ üst köşede yer alan "+" simgesine dokunun.

Adım 3: , Açılan sekmede karşınıza Gönderi, Hikaye ve Reels paylaşmanın yanı sıra Canlı Yayın başlat seçenekleri çıkacaktır.

Adım 4: Gönderi taslaklarınızı görebilmek için Gönderi paylaş seçeneğine tıklayın.

Adım 5: Daha önceden kaydetmiş olduğunuz bir taslak varsa, paylaşım ekranında Taslaklar sekmesi altında sizlere gösterilecektir.

Adım 6: Burada dilerseniz, kaydetmiş olduğunuz taslağı yeniden paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda sağ üst köşede yer alan Yönet seçeneğine tıklayarak bunları silmeniz de mümkün.

Kullanıcıların Reels ve Hikaye taslaklarını da yönetmesi mümkün. Hikaye taslakları için ana sayfada sol üst köşedeki hikaye paylaşma seçeneğine tıklayın. Gönderi paylaşmada olduğu gibi önceden kaydedilmiş bir taslağınız varsa Taslaklar sekmesi altında sizlere sunulacaktır. Dilerseniz yeniden paylaşabilir ya da sağ üst köşeden Seç seçeneğine tıklayarak silebilirsiniz.

Reels taslakları için ise profilinize girerek Reels sekmesine girin. Burada daha önceden kaydedilmiş Reels videolarını görebilirsiniz. Aynı şekilde yeniden paylaşabilir veya dilerseniz sağ üst köşedeki Seç ifadesine tıklayarak kalıcı olarak silebilirsiniz.

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