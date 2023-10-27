Instagram, Ekran Görüntüsü Bildirimi Özelliğini Hayata Geçirdi

Instagram, belirli bir mod için Snapchat'e benzer bir ekran görüntüsü bildirimi özelliğini hayata geçirdi. Kaybolan mesajlar modunda bir ekran görüntüsü alındığında, kullanıcılar bilgilendirilecek.

Instagram, belirli bir mod için Snapchat'e benzer bir ekran görüntüsü bildirimi özelliğini hayata geçirdi. Mesela Instagram ; doğrudan mesajların, hikayelerin, reels'lerin veya profil bilgilerinin ekran görüntülerini aldığınızda kullanıcıları bilgilendirmez.

Ancak kaybolan mesajlar modunda durum biraz farklı. İşte o zaman Instagram karşı tarafa bildirim gönderebilir

Ancak, kaybolan mesajlar modu dışında Instagram doğrudan mesajların, hikayelerin, reels'lerin veya profil bilgilerinin ekran görüntülerini aldığınızda kullanıcıları bilgilendirmez.

Kaybolan mesajlar modu, kullanıcıların görüntülendikten sonra kaybolan özel içerikler göndermesine olanak tanıyor. Etkinleştirmek için konuşma ekranının altından yukarı kaydırmanız yeterli. Her iki taraf da bunu etkinleştirmişse, içeriği kaydedemez veya paylaşamazsınız.

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Kaybolan mesajlar modunda bir ekran görüntüsü alındığında, "Ekran görüntüsü aldınız" şeklinde bir mesaj görüntülenir. Diğer kişi bir ekran görüntüsü alırsa, "[kullanıcı adı] bir ekran görüntüsü aldı" olarak etiketlenir. Kaybolan bir fotoğraf çekerseniz, yanında her iki tarafın da görebileceği noktalı bir daire belirecektir.

Bazı durumlarda, daire görünmeyebilir ve bunun yerine yeni bir mesaj bildirimi alabilirsiniz. Bu, ekran görüntüsü alındığının bir göstergesi olabilir. Başkaları ekran görüntüsü etkinliğinizi rapor edemezken, hesabınızı engelleme, kısıtlama veya rapor etme seçeneğine sahiptir.

Instagram'da şu anda ekran görüntülerini engelleyen bir özellik bulunmadığından, kullanıcıların içeriğinizi sizin bilginiz olmadan yakalaması mümkündür. Bu nedenle, göndermeden önce hassas içerikleri gözden geçirmenizi öneririz.

Taciz veya tehdit durumlarında kanıt için Kaybolan mesajlar modunda tespit edilmemiş ekran görüntüleri almanız gerekiyorsa, Uçak modunu kullanabilirsiniz. Bu, uygulamanın ekran görüntülerini algılamasını ve bildirmesini önler. Android cihazlarda, bildirim paneline erişmek için iki parmağınızla aşağı kaydırın ve ardından Uçak modunu açın. iPhone veya iPad'lerde sağ üst köşeden aşağı kaydırın ve uçak simgesine dokunun.

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Alternatif bir yöntem olarak, sohbetin kaybolan mesajlar modunda ekran görüntüsünü almak için kamerası olan ikinci bir cihaz kullanabilirsiniz. Instagram'ın bildirim sistemi her cihazda bağımsız olarak çalışır ve cihazlar arası eylemleri iletmez.

Ek olarak, ekran kaydını bir seçenek olarak kullanabilirsiniz. Instagram yalnızca ekran görüntülerini algılar, bu nedenle telefonunuz Android 11 veya daha yeni bir sürümü çalıştırıyorsa, bu özelliğe sahip olmalıdır. Aksi takdirde, Google Play Store veya Apple App Store'dan üçüncü taraf bir uygulama indirebilirsiniz.

Ekran görüntüsü almak kişisel referans için faydalı olsa da, gizliliğe saygı duymak ve platformun kullanıcı verilerine ilişkin yönergelerine uymak çok önemlidir. Gerektiğinde ekran görüntüsü almadan önce izin almak, yasal sonuçlardan ve Instagram hesabınızın olası devre dışı bırakılmasından kaçınmanıza yardımcı olabilir.