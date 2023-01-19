Instagram'dan veya WhatsApp'tan gelen bu mesajları sakın açmayın! Dakikalar içinde banka hesabınız boşaltılabilir

Dijital dönüşümün lokomotifi internetin bizlere en büyük hediyelerinden birisi de sosyal medya. Doğru ve yerinde kullanıldığında insanlara büyük fayda sağlayan bu platformlarda maalesef can sıkıncı olaylar da yaşanabiliyor. Bunun en büyük örneği sosyal medya dolandırıcılığı. İnsanların binbir zorluklarla kazandığı paralara göz diken dolandırıcılar her geçen gün adeta pes dedirten yöntemlerle insanları mağdur etmeye devam ediyorlar. Bu nedenle Instagram ve WhatsApp başta olmak üzere sosyal medya platformlarındaki hesaplarınıza gelen bu mesajları sakın açmayın.

Instagram ve WhatsApp hesaplarınıza gelen bu mesajları açmayın

Sosyal medya dolandırıcıları kullanıcıları en hassas olduğu yerlerden vururlar. Bunlara örnek verirsek; Instagram DM üzerinden hedef kullanıcıya bir mesaj gönderilir, telif hakkı ya da platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile hesabının 24 ila 48 saat içerisinde kapatılacağı söylenir. Bu tür mesajların altında her zaman bir de link olur ve hedef kullanıcının tedirgin edilerek bu linke tıklaması için ortam hazırlanır. Bu noktada belirtmek istediğimiz tek şey, sosyal medya platformları hiçbir zaman DM üzerinden kullanıcıyla iletişime geçmez.

Hedef kullanıcı bir kez bu tuzağa düştüğünde, yani linke tıkladığında maalesef dolandırıcılar hedeflerine ulaşmış olur. Dolandırıcılar bu noktada hedefin sosyal medya hesabını ele geçirir, ve hatta yapabilirlerse banka hesaplarını bile boşaltabilirler. Bunun dışında ele geçirilen hesap, diğer hesapları tuzağa düşürmek için de kullanılır.

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Dolandırıcıların bu noktada sıklıkla tercih ettiği yöntemlerinden biri de "X adlı kişiye çok teşekkür ederim, onun sayesinde X TL para kazandım" gibi paylaşımlar olur. Genellikle bu paylaşımlarda binlerce TL para veya daha kötüsü hesabı ele geçirilen kullanıcının isminin ve diğer kişisel bilgilerinin yer aldığı sahte banka dekontlarının bir görüntüsü yer alır. Bu sayede söz konusu hesabın takipçilerine sahte bir güven duygusu aşılanır.

2019 yılında patlak veren koronavirüs pandemisi de bu tür dolandırıcılıklara alet edildi. Geçen yıl ortaya çıkan birçok haberde kullanıcılara sosyal medya platformlarından sözde "Pandemi Destek Başvurusu" için sahte formların yer aldığı linkler gönderildi. Bu mesajlar da maalesef yukarıda belirttiğimiz gibi daha önce hesapları çalınan, yani hedef kullanıcıyla bağlantılı olan hesaplardan gönderildi. Tuzağa düşerek bu linklere tıklayanların paraları çalındı.

Sosyal medya dolandırıcılığı sadece yukarıda anlattıklarımızla sınırlı değil. Bu noktada dolandırıcılar; terör, taciz ve özel fotoğraflar gibi hassas ve ciddi konularla insanları hem maddi hem de manevi anlamda mağdur etmeye devam ediyorlar. Eğer size de platform farketmeksizin böyle bir mesaj geldiyse yapmanız gereken şey kesinlikle mesajda yer alan link benzeri bağlantılara tıklamamak. Bunun dışında mesajda link yer almıyorsa ve sizden daha başka bir şey isteniyorsa, karşı tarafa küçük bir test yapabilirsiniz veya hesap sahibiyle bir şekilde iletişime geçerek mesajı doğrulayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce bu gibi durumlarla karşılaştınız mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!