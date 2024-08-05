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Instagram'a VPN üzerinden girenleri bekleyen büyük tehlike

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Instagram kullanıcılarının bazıları BTK'nın getirdiği erişim kısıtlamasını Sanal Özel Ağ yani VPN'e bağlanarak aşmaya çalışıyor. Uzmanlar ise özellikle ücretsiz VPN'nin güvenlik açığı içerdiğini, şifrelerinizin ya da kişisel bilgilerinizin çalınıp satılabileceği konusunda uyarıyor.

Türkiye'de 2 Ağustos sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından, kullanıcılar VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak bu engeli aşmaya çalışıyor. Ancak uzmanlar, özellikle ücretsiz VPN hizmetlerinin ciddi güvenlik riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor.

İNTERNET TRAFİĞİNİZ İZLENİYOR

Ücretsiz VPN kullanımının internet trafiğinin izlenmesine ve kişisel bilgilerin çalınmasına neden olabileceğini belirten uzmanlar, "VPN ile bağlanmanın en büyük riski, internet trafiğinin izlenmesidir. Girdiğiniz siteleri, şifrelerinizi ve kişisel bilgilerinizi ele geçirebilirler. İnternet geçmişiniz sızdırılabilir. Ayrıca, verilerin sızdırılması durumunda ciddi maddi kayıpların yaşanabilir" uyarısında bulundu.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ ELE GEÇİRİLEBİLİR

Ayrıca internette kullanılan bazı yazılımların içine yerleştirilmiş VPN'lerin, verileri toplayarak reklam verenlere sattığını ve illegal yollarla kullanabiliyor. Bu durum, internet bankacılığı ve e-Devlet gibi kritik platformlara erişimde büyük riskler oluşturuyor. VPN açık kaldığında, kişisel bilgilerinizin ele geçirilme riski yüksek.

VPN KULLANIMININ RİSKLERİ

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, VPN kullanmanın risklerini dört maddede sıraladı:

  1. Gizlilik Sorunları: Ücretsiz veya güvenilir olmayan VPN sağlayıcıları, verilerinizi toplayarak üçüncü şahıslarla paylaşabilir.
  2. Güvenlik Açığı: Kötü amaçlı yazılımlar içeren VPN uygulamaları, cihazınıza bulaşarak verilerinizi çalabilir.
  3. Yavaş Bağlantı: Bazı VPN'ler internet bağlantınızı yavaşlatarak Instagram deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.
  4. Hukuki Sorunlar: Bazı ülkelerde VPN kullanımı yasal sınırlamalara tabi olabilir.
  5. Verilerin ele geçirilmesi için gizli servisler arasında büyük yarış var
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Teknoloji

Instagram Instagram Güvenlik Teknoloji Yaşam Haberler

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Yorumlar (17)

Seydo:

Algı yapmaya çalışıyorlar inanmayın. Herkes instagramda. Yasak tutmadı. :)

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Erkan Can :

hayır zaten bilgilerimizi devlet sürekli biyerlere satıyor ya da sızdırıyor.. telefonlarımıza bir sürü 850 li hat ya da yurtdısından arama geliyor.. vpn mi derdimiz ?

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albatros :

aksine Vpn den girdiğinizde sizi anonim olarak gösterir. yani bilgilerinizin çalınması kolay değildir. hatta avrupada bazı işyerleri wifi den değil sizi daha güvenli diye vpnden bağlatır. inanmayın milleti kendileri gibi salak sanıyorlar. yasak tutmayınca kudurmuş durumdalar...

80
22
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Uğur Onur:

Para ile alınan güvenli vpn lerden bahsetmiyor burada.Ücretsiz olarak sunulan kötü amaçlı yazılimlardan bahsediyor.

yanıt24
yanıt11
HATAY HABER:

VPN den giren adamın her türlü tarayıcısı dinlenebilir. Firmalar özenle VPN den dışarı çıkarır personelinin ne halt yediğini bilmek için

yanıt3
yanıt6
UğuR DURAN:

Şu İnstagramın Filistinde çekip, Türkiye'de çekmemesi ne kadar komik değil mi?

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Kadir Tokay:

Çekmemesi? Antenle oyna çeker belki :)

yanıt6
yanıt1
Baba Yabgu:

Atıyor telefon icat olduğundan beri VPN kullanırım talimat gitmiş milleti korkutun diye

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ömer:

VPN İÇİN CEZA KARARİ ÇIKSIN. HERKES MELEK

5
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Cevap :

Hesapları çalmak isteyen kişi vpn olmasa da çalar merak etmeyin.

24
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