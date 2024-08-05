Instagram'a VPN üzerinden girenleri bekleyen büyük tehlike

Türkiye'de 2 Ağustos sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından, kullanıcılar VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak bu engeli aşmaya çalışıyor. Ancak uzmanlar, özellikle ücretsiz VPN hizmetlerinin ciddi güvenlik riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor.

İNTERNET TRAFİĞİNİZ İZLENİYOR

Ücretsiz VPN kullanımının internet trafiğinin izlenmesine ve kişisel bilgilerin çalınmasına neden olabileceğini belirten uzmanlar, "VPN ile bağlanmanın en büyük riski, internet trafiğinin izlenmesidir. Girdiğiniz siteleri, şifrelerinizi ve kişisel bilgilerinizi ele geçirebilirler. İnternet geçmişiniz sızdırılabilir. Ayrıca, verilerin sızdırılması durumunda ciddi maddi kayıpların yaşanabilir" uyarısında bulundu.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ ELE GEÇİRİLEBİLİR

Ayrıca internette kullanılan bazı yazılımların içine yerleştirilmiş VPN'lerin, verileri toplayarak reklam verenlere sattığını ve illegal yollarla kullanabiliyor. Bu durum, internet bankacılığı ve e-Devlet gibi kritik platformlara erişimde büyük riskler oluşturuyor. VPN açık kaldığında, kişisel bilgilerinizin ele geçirilme riski yüksek.

VPN KULLANIMININ RİSKLERİ

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, VPN kullanmanın risklerini dört maddede sıraladı: