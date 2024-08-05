Instagram'a VPN üzerinden girenleri bekleyen büyük tehlike
Instagram kullanıcılarının bazıları BTK'nın getirdiği erişim kısıtlamasını Sanal Özel Ağ yani VPN'e bağlanarak aşmaya çalışıyor. Uzmanlar ise özellikle ücretsiz VPN'nin güvenlik açığı içerdiğini, şifrelerinizin ya da kişisel bilgilerinizin çalınıp satılabileceği konusunda uyarıyor.
Türkiye'de 2 Ağustos sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından, kullanıcılar VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak bu engeli aşmaya çalışıyor. Ancak uzmanlar, özellikle ücretsiz VPN hizmetlerinin ciddi güvenlik riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor.
İNTERNET TRAFİĞİNİZ İZLENİYOR
Ücretsiz VPN kullanımının internet trafiğinin izlenmesine ve kişisel bilgilerin çalınmasına neden olabileceğini belirten uzmanlar, "VPN ile bağlanmanın en büyük riski, internet trafiğinin izlenmesidir. Girdiğiniz siteleri, şifrelerinizi ve kişisel bilgilerinizi ele geçirebilirler. İnternet geçmişiniz sızdırılabilir. Ayrıca, verilerin sızdırılması durumunda ciddi maddi kayıpların yaşanabilir" uyarısında bulundu.
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ ELE GEÇİRİLEBİLİR
Ayrıca internette kullanılan bazı yazılımların içine yerleştirilmiş VPN'lerin, verileri toplayarak reklam verenlere sattığını ve illegal yollarla kullanabiliyor. Bu durum, internet bankacılığı ve e-Devlet gibi kritik platformlara erişimde büyük riskler oluşturuyor. VPN açık kaldığında, kişisel bilgilerinizin ele geçirilme riski yüksek.
VPN KULLANIMININ RİSKLERİ
Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, VPN kullanmanın risklerini dört maddede sıraladı:
- Gizlilik Sorunları: Ücretsiz veya güvenilir olmayan VPN sağlayıcıları, verilerinizi toplayarak üçüncü şahıslarla paylaşabilir.
- Güvenlik Açığı: Kötü amaçlı yazılımlar içeren VPN uygulamaları, cihazınıza bulaşarak verilerinizi çalabilir.
- Yavaş Bağlantı: Bazı VPN'ler internet bağlantınızı yavaşlatarak Instagram deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.
- Hukuki Sorunlar: Bazı ülkelerde VPN kullanımı yasal sınırlamalara tabi olabilir.
- Verilerin ele geçirilmesi için gizli servisler arasında büyük yarış var