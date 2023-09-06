Instagram'a Foursquare Benzeri 'Yer Bildirme' Özelliği Geliyor

Instagram, kullanıcılara yeni bir özellik olarak 'yer bildirme' seçeneği sunacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, gezdikleri mekanları paylaşabilecek ve diğer kullanıcılarla paylaşımlarını etiketleyebilecek.

Instagram artık çok büyük bir sosyal medya platformu haline geldi. İlk olarak masum bir fotoğraf albümü uygulaması olarak çıkan platform, günümüzde Snapchat'ten ve TikTok'tan (ç)aldığı özelliklerle bambaşka bir yer artık. Son alınan bilgilere göre özellik araklanan platformlara bir yenisi daha ekleniyor.

Instagram Notlar'a Foursquare benzeri 'yer bildirme' özelliği geliyor

Instagram, dediğimiz gibi Snapchat'ten hikayeleri, TikTok'tan reels özelliğini ve son olarak da özellikten ziyade direkt Twitter platformunu kopyalayıp Threads diye uygulama yaptı. İşte o Threads ile birlikte ana şirket Meta, Instagram'a yeni bir özellik ekledi.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Instagram'ın sohbet kısmında geliştirici duyurularını görebiliyor ve buradan platforma gelecek yeni güncellemeleri takip edebiliyorlar. Hatta mesajları direkt olarak Instagram patronu Adam Mosseri'den alıyorlar.

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İşte burada paylaşılan yeni bir duyuruda Instagram'a gelecek olan yeni özellik duyuruldu. Bu yıl platforma getirilen Notlar özelliğine hepiniz aşinasınızdır. Notlar kısmında dinlediğiniz şarkıyı paylaşabiliyor, ne düşündüğünüzü bir baloncuk olarak yazıya dökebiliyorsunuz.

Yeni gelecek özellik, direkt olarak Foursquare günlerine geri döndürecek bizleri: Artık Instagram notlarda yer bildirimi yapılabilecek. Adam Mosseri'nin gönderdiği güncelleme duyurusunda tam olarak şöyle yazıyor:

"İnsanların Notlar kısmında yer bildirmesini sağlayacak bir özellik test ediyoruz. İnsanlar Notları; düşüncelerini, nasıl hissettiklerini ve dinledikleri müzikleri paylaşmak için kullanıyorlar. Nerede takıldığınızı, ilham kaynağı mekanları ziyaret etmenizi ve daha fazlasını sağlamayı kolaylaştırmak istiyoruz.

Bu özellik için çok heyecanlıyım çünkü nerede olduğumu Notlar kısmından paylaşmak benim favori aktivitelerimden biri."

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Tabii ki daha önceden nerede olduğunuzu Notlar kısmına yazabiliyordunuz ancak artık yer imi olarak işaretleyebileceksiniz. Özellikle işletmeler için bu özellik çok kullanışlı olabilir. Örneğin gurmeler, yemeklerini beğendiği bir yeri takipçilerinin de görmesi için kolayca Notlar'a etiketleyebilir.

Veya bir gezgin, gezdiği güzel mekanları kolayca etiketleyip başkalarının da görmesini sağlayabilir. Tabii bu durum sorunlara da yol açabilir zira bazı hayranlar, hayranı olduğu insanları takip etme eğilimine sahip.

Siz yer bildirme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.