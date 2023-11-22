İnMerge İnovasyon Zirvesi: Bölgenin En Büyük İnovasyon Buluşması

İnMerge İnovasyon Zirvesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşecek ve bölgenin en büyük inovasyon buluşması olacak. Steve Wozniak, JB Straubel ve Chris Barton gibi tanınmış isimlerin katılacağı etkinlik, inovasyon manzarasındaki etkileyici figürlerle tanışma ve işbirliği yapma fırsatı sunuyor. Ayrıca, start-up'lar, yatırımcılar ve şirketler için birçok fırsat ve ödül de bulunuyor.

İnMerge İnovasyon Zirvesi, sıkça sosyal medyada ve haber portallarında yer alsa da, birçok kişi hala bölgenin en büyük inovasyon zirvesi hakkında bilgi sahibi değil. Bu etkileyici etkinliği aydınlatarak ve sunduğu avantajları keşfederek bu konuda bilgi sahibi olalım.

İnMerge İnovasyon Zirvesi hakkında her şey!

İnMerge İnovasyon Zirvesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşecek. PASHA Holding tarafından düzenlenen bu zirve, sadece bölgedeki en kapsamlı inovasyon buluşması olmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük avantajlar vaat ediyor.

Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, Tesla'nın kurucu ortağı JB Straubel ve Shazam'ın kurucusu Chris Barton gibi tanınmış isimler, bilgilerini ve deneyimlerini paylaşacakları seçkin katılımcılar arasında yer alıyor.

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Bu, dünya genelinden inovatörlerin, start-up'ların ve yatırımcıların bir araya geldiği küresel bir etkinlik. Etkinlik, inovasyon manzarasındaki etkileyici figürlerle tanışmak ve işbirliği yapmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Zirve, yalnızca büyük zekaların buluştuğu bir buluşma değil. Aynı zamanda fikirlerin paylaşıldığı, inovasyonların doğduğu ve yeni ortaklıkların kurulduğu bir ekosistem.

Bölgenin çeşitli yerlerinden gelen start-up'lar, yatırım fırsatları ve ödüller için binlerce katılımcıya çığır açan fikirlerini sergileyecekler. Özellikle Azerbaycan, Özbekistan, Türkiye, Gürcistan ve Kazakistan'dan start-up'lar, yatırımcılar ve şirketler etkinliğe kayıtlarını şimdiden yaptırmış durumda.

Zirvenin ayrıntılarına daha derinlemesine inmek, konuşmacılar kadrosu ile tanışmak ve en önemlisi biletinizi güvence altına almak için www.inmerge.az web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İnMerge İnovasyon Zirvesi'ne katılarak Azerbaycan'ın kalbinde inovasyonu deneyimleyin, bağlantılar kurun ve keşif yolculuğuna çıkın.